手機族每天「滑」3 小時24 分鐘 不當情境使用手機比率增加

國發會今 (29) 日公布「106 年數位機會調查」發現，手機族每天「滑」3 小時 24 分鐘，較去年增加 3 分鐘，手機的高黏著與可攜性帶來一些負面影響，22.5% 受訪者自認有手機沉迷問題，每 5 人有 1 人曾因使用手機造成個人財產或權益的損害；國發會呼籲，網路使用應有節制，特別需注意使用環境場域安全性，以免傷身又傷心。

根據數位機會調查結果顯示，國內持有手機的民眾，平均每 100 人有 87 人使用手機上網，較去年增加 4.3 個百分點；3G/4G 行動上網也改變網路族在住家裝設固網的意願，居家只仰賴手機上網的手機族達 18.7%。

手機雖然提供不少機會與便利，但若使用不節制，手機的高黏著與可攜性也伴隨些許負面影響；有 22.5% 受訪者自認有手機沉迷問題，每 5 人有 1 人曾因使用手機造成個人財產或權益的損害：其中，9.6% 被詐騙、7.7% 手機中毒、4.1% 信用卡或帳號被盜、2.4% 因為滑手機不專心出現跌倒等意外事件。

此外，手機族不當情境使用手機的比率也有增加趨勢，與家人朋友吃飯時會滑手機的比率由去年的每百人 65 人次增為今年的 75 人次，邊看電視邊滑手機的比率由每百人 64 人次增為 70 人次，上課或上班中使用手機上網的人也從每百人有 46 人次增為 57 人次。

每百人有 38 人次在走路行進中滑手機，比去年增加 12 人次，開車騎車時滑手機的比率也從每百人有 17 人次增為 22 人次；國發會呼籲網路使用應有節制，特別需注意使用環境場域安全性，以免傷身又傷心。

有鑑於國人網路使用風險似有日益嚴重趨勢，國發會繼 2015 年辦理網路沉迷研究調查後，今年持續辦理，結果發現，12 歲以上的網路使用高風險群人口占比由 2015 年的 3.5% 增為 5%，成長幅度達 43%。

此外，數據顯示，網路沉迷風險者對於實體生活的參與度確實較低，逾 2 成超過 1 個月未跟朋友面對面見面（20.9%）、運動（27.9%）或休閒外出（21.1%），比率明顯高於非沉迷風險者。

國發會表示，這次調查除例行的「個人家戶數位機會調查」外，還分別進行「持有手機民眾數位機會調查」、「新住民數位機會現況與需求調查」、「農民數位機會現況與求調查」，同時，為了瞭解網路過度使用對生活影響，也進行「網路沉迷研究調查」。