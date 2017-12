直播跨年晚會+101燈光煙火秀加持 台灣大myVideo力拚創高流量

2017 進入倒數,每年的跨年商機總是吸引各相關業者搶進,台灣大 (3045-TW) 旗下 myVideo 今年將第 3 次直播跨年晚會,觀看熱潮年年成長,統計去年流量年增 20%,今年在 101 首見燈光煙火秀及表演卡司堅強下,將力拚再創高流量,台灣大指出,旗下「my」系列今年營收預計將占行動業務營收的 8%。

台灣大積極經營數位匯流市場,旗下包括 my Music、my Video、my Book、 my Play 等「my」系列紛紛交出好成績,包括 my Music、my Video、my Book 去年全數獲利,今年「my」系列營收也將持續成長。

台灣大指出,myVideo APP 下載人次超過 250 萬,活躍人數超過百萬人,「2018 臺北最 High 新年城跨年晚會」12 月 31 日將登場,預計當天北市府和信義計畫區將湧入數 10 萬民眾欣賞台北 101 首度跨年煙火燈光秀,myVideo 當晚 19:00 到 1/1 凌晨 1:00 將直播跨年晚會,不用到現場人擠人就可免費零時差觀看。

台灣大表示,今年 101 首見的燈光煙火秀使用從 34 樓延伸到 90 樓的巨大 LED 燈網,主視覺將出現台灣各種傳統花窗圖騰,搭配長達 360 秒的煙火,可說是可看性最高的跨年煙火大秀。