招商局港口(00144-HK)附屬與友聯簽訂2018年船隻泊位服務協議

招商局港口(00144-HK)公布，鑒于現有歐亞合作協議及現有招商局蛇口工業區租賃協議將于2017年12月31日屆滿，經公司相關附屬公司與CMG集團相關成員公司磋商後，于2017年12月28日，公司的間接附屬公司招商貨櫃訂立新訂合作協議，即新訂歐亞合作協議，及相關訂約方訂立新訂招商局蛇口工業區租賃協議，以續租相關土地及物業。新訂歐亞合作協議為期2年。

董事決議將截至2018年12月31日止年度，招商貨櫃根據新訂歐亞合作協議應付予歐亞的租金;及招商港務深圳根據新訂第十項招商局蛇口工業區租賃協議應付予招商局蛇口工業區的租金分别設定為1550萬港元及人民币676.02萬元(相當于約797.57萬港元)。

此外，截至2018年12月31日止年度，集團及其聯系人應付CMG集團及其聯系人的年度合計最高租金及管理服務費的合計年度上限設定為人民币1.30億元(相當于約1.53億港元)。

董事決議將截至2018年12月31日止年度，集團成員公司應收來自CMG集團及其聯系人的年度合計最高租金收入的合計年度上限設定為人民币4200萬元(相當于約4955.17萬港元)。

公告顯示，于2017年12月28日，鑒于2017年船隻泊位服務協議將于2017年12月31日屆滿，招商貨櫃和友聯簽訂了2018年船隻泊位服務協議，根據2018年船隻泊位服務協議應付的合計船隻泊位費的年度上限設定為1450萬港元。

于同日，公司的全資附屬公司CM Luxembourg與Sinotrans Air訂立貨運代理服務協議，年期由2018年1月1日起至2018年12月31日止，為期1年。根據貨運代理服務協議應付的合計管理費的年度上限設定為200萬歐元(相當于約1854萬港元)。

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