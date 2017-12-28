阿里巴巴的合伙人制度

喬布斯沒有像馬雲那樣，為自己創立的公司設計一套合伙人制度，好讓自己可以牢牢地把公司的管治權掌握在自己手裏。這個後果十分嚴重，導致他在1985年被蘋果公司逐出董事會，蘋果公司的業績亦因而停滯多年，無法突飛猛進， 小股東卻付出了代價，直到12年後，喬布斯重返蘋果，才扭轉了蘋果走向沒落的局面。由此可見，讓公司的靈魂人物擁有一定的特權並不為過，而且對小股東有更大的保障。小股東是不想買入蘋果的股票之後，很快變成只擁有一隻爛蘋果的股票。



馬雲其實曾一度落入喬布斯一樣的境地，所以才設計出合伙人制度，以防阿里巴巴的管治權落入外來人(大陸叫野蠻人)手裏，改變了阿里巴巴的文化與初衷，破壞了阿里巴巴的創造力，損害了小股東的根本利益。



事緣阿里巴巴在始創階段，必須借助私募基金的援手，否則發展的速度就會比不上競爭的對手，市場就有機會被贏家獨取。經過一段時間的收購合併後，阿里巴巴的股東成員裏形成了三股勢力，一股是雅虎、一股是軟庫，另一股是馬雲與他的管理團隊。軟庫的孫正義，很明顯只是一名投資者，他關心的是股價的上落與派息的多少。他並不精於營運，他根本不會考慮去挑起經營好阿里巴巴這樣重的擔子。但雅虎的楊致遠的想法就不會一樣。當年，谷歌崛起得很快，令雅虎變得相形見拙，已被逼退到牆角。楊致遠有需要在搜尋引擎以外找到新亮點，他極可能有意把阿里巴巴變成雅虎的一部分，以壯自己的聲勢。



在最高峰的時候，雅虎一度持有阿里巴巴40%的股權，而馬雲及管理層則要合起來才接近三成，雅虎極有機會聯同其他股東轟馬雲出局。這是馬雲最不想看到的。於是他才提出一套合伙人制度予以反制。



為了令雅虎肯接受這套制度，馬雲與管理層得出高價收購了雅虎手上所持的阿里巴巴股份的一半，楊致遠才接受這套合伙人制度。



這套制度並沒有讓合伙人手上的股份有更大的收息權，合伙人想要得到的並非金錢上的利益，而是想對公司的發展方向與管理模式有最終的話語權。其方法如下：馬雲與蔡崇信被視為永久合伙人，無需經過提名就可以成為董事會的當然成員。至於軟庫與雅虎，則各有一個提名權。而其餘的董事，則只能提名合伙人的成員擔當；若軟庫與雅虎不接受，可再提名別的合伙人來做，直到找到軟庫與雅虎肯接受的人選為止，但人選只能在合伙人中提名。現時，阿里巴巴有36名合伙人，都是獲馬雲信任的骨幹團隊。這樣，馬雲就不愁自己打下來的江山被「野蠻人」奪去。其他的創新科技公司都有類似的安排，但多數採用ABB模式。



這種模式有貌似不公平的地方，但在現實世界中卻普遍存在。譬如：聯合國的創始成員，在安理會常委會有否決權；世界銀行與國際貨幣基金會的第一把手，要分別由美國人與歐洲人來擔任；而投票的時候，各成員所投的票亦有不同的權重。可見這個世界，並無公道可言，最終還是看實力地位。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)