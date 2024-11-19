〈觀察〉鴻海、聯發科相繼標下大型土地建區域總部 看好軌道經濟發威

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-19 17:03

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鴻海 (2317-TW) 今 (19) 日獲高雄捷運黃線 Y15 站聯開案獲最優申請人，在 3433 坪基地預計投資 159 億元，開發量體規劃為地上兩棟分別為 45、32 層的多功能建物，但這並不是科技業投入大型開發案首例，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 2022 年取得高鐵新竹站專二區開發經營權，已在今年元月正式開工，預計於 2027 年落成。

這兩個開發案共同特色在於科技業業主的親力親爲為投入自公部門取得的土地開發權，同時，也都是在高鐵站區或捷運站區內的土地開發案，顯示未來對於軌道經濟形成的區域重心的大力看重，而聯發科預計投入 90 億元在高鐵新竹站前面積約 5252 坪土地規劃企業辦公大樓，而鴻海更將以投資 159 億元，在高雄捷運黃線 Y15 站 3433 坪土地上，聯合開發量體規劃為地上兩棟分別為 45、32 層的多功能建物。

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第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，科技業者直接出手拿下高鐵站區或捷運站區內的土地開發案，第一在於本身對於大型土地開發爲商業空間或區域企業總部的需求，這樣的基地本來就難求，更何況是透過公部門一次拿下這樣大面積的開發用地，不假建商之手，依企業本身的需求進行整體的規劃及興建。

同時，依目前的商務辦公空間來看，全球商務往來對於企業的綠建築、ESG 等因子日益重視，這也是科技產業透過自行獵地、自行規劃、自行投資興建大型商務空間的重要原因。

聯發科自 2022 年取得高鐵新竹站專二區開發經營權後，將以四大城市概念，打造結合辦公區域與城市空間的綜合辦公大樓，串聯當地生態與永續建築設計，預計建置地上 12 層、地下 5 層大樓，並於 2027 年落成，落成後可容納 3000 人。