鴻海攜手輝達建AI工廠 台灣12月、墨西哥明年初投產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-19 11:45

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鴻海 (2317-TW) 宣布與輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 攜手，打造下世代 AI 工廠 (AI Factory)，運用輝達 Omniverse 平台，以數位孿生 (Digital Twins) 技術，在台灣、墨西哥建造工廠。

輝達指出， Blackwell 平台已全面量產，為了滿足需求，鴻海正在使用 NVIDIA Omniverse，用於開發工業人工智慧模擬應用程式的平台正在幫助美國、墨西哥和台灣的設施比以往更快地上線。台灣工廠將於 12 月開始生產，墨西哥工廠將於明年初開始生產。

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而在去年鴻海科技日 (HHTD23) 上，雙方首次對外展示此項前瞻性合作，鴻海運用 Omniverse 平台，創建台灣新竹廠房的 3D 數位孿生自動化產線，以 Omniverse 在新竹的成果為基礎，結合數位孿生技術，藉此進一步擴展海外據點。

墨西哥工廠建造過程中運用 Omniverse 平台技術，同時導入機器人技術的 Isaac，結合 AI 驅動模擬的 Modulus 以及 OpenUSD 數據標準等尖端技術，且透過數位孿生中的測試和最佳化來最大限度地提高效率，鴻海墨西哥工廠每年就能大幅節省成本並減少 30% 以上的能源使用量。

鴻海表示，數位孿生技術的核心優勢在於其快速複製以及規模化的能力，這已成為集團強化全球佈局的關鍵，通過這項技術，得以前所未有的速度和精確度，在全球各地複製和建立生產線，快速部署統一標準的高品質生產設施，大幅提升了企業在全球市場中的競爭力和適應性。