俄警告美若准基輔遠程飛彈攻俄恐被捲進衝突 專家：烏軍在戰場上失敗恐加速

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-19 15:01

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《路透社》與《紐約時報》上周日 (17 日) 援引消息人士報導，美國已解禁烏克蘭使用美國遠程武器攻擊俄羅斯境內目標的限制，克里姆林宫隔日稱俄國將對拜登政府的魯莽決定做出回應，美國恐被直接捲入衝突。

消息人士透露，烏國未來幾天將進行首次遠程攻擊，烏軍很可能使用陸軍戰術導彈系統 (ATACMS)。對此克宮發言人 Dmitry Peskov 表示：「這一決定是魯莽的、危險的，旨在實現質的變化，使美國參與這場衝突的程度實現質的提高。顯然，即將卸任的拜登政府打算採取措施繼續火上澆油，繼續在這場衝突中挑起緊張局勢。」

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俄國外交部發言人 Maria Zakharova 也表示，基輔政權若使用遠程飛彈攻擊俄國本土，意味著美國及其附庸國直接參戰針對俄國，這也代表衝突的本質和性質發生根本性的改變。在這種情況下，俄國的反擊將是以眼還眼、絕不手軟。

Zakharova 指出，暫不清楚這些「炒作」是否是基於官方消息，但有一點很明確，面對基輔政權的兵敗，其西方靠山指望最大程度升級針對俄國的混合戰爭來實現一個無法實現的目標，讓俄國戰略失敗，但任何西方的「奇蹟武器」都無法影響特別軍事行動的進程。

報導指出，美國此舉是在一定程度上對北韓士兵抵達俄國庫爾斯克地區幫助擊退烏軍的回應。

美國副國安顧問 Jon Finer 表示，俄國 在自家領土上部署外國軍隊，導致衝突升級，俄方則回應稱可以在俄國境內部署任何他們想部署的部隊。

過去幾個月，莫斯科一直在警告西方將如何解讀這一決定，並稱這將增加俄國與美國為首的北約發生衝突的風險。

今年 9 月 12 日，俄國總統普丁在聖彼德堡發表講話時明確表達俄國的立場。「西方國家批准這一舉措將意味著北約國家、美國和歐洲國家直接參與烏克蘭戰爭，因為北約的軍事基礎設施和人員將必須參與導彈的瞄準和發射。」

台灣軍事專家邱世卿則認為美國的決定恐加速烏軍在戰場上的失敗，並對美國在此時傳出這種傳聞是否代表拜登想在任期最後的剩餘時間，嘗試以激進的手段，試圖扭轉失敗的烏克蘭政策，甚至是給即將要上任的新政府製造困局。