〈台股盤後〉台積電穩住多頭軍心 開高走高反彈302點重返5日線

台股今 (19) 日在台積電 ( 2330-TW ) 回神、聯發科 ( 2454-TW ) 走揚下，大漲 302.26 點，收 22848.26 點，站回 5 日線之上，成交金額 3551 億元， 櫃買指數 則上漲 4.51 點，收 256.29 點。

台積電今日上漲 15 元或 1.46%，收 1040 元，重返 5 日線，聯發科漲 3.6%、日月光投控 (3711-TW) 漲近 2%、聯電 (2303-TW) 也收紅，其餘大權電子權值來看，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 也收紅，不過，廣達 (2382-TW) 收黑。