〈台股盤後〉台積電穩住多頭軍心 開高走高反彈302點重返5日線
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-19 14:10
台股今 (19) 日在台積電 (2330-TW) 回神、聯發科 (2454-TW) 走揚下，大漲 302.26 點，收 22848.26 點，站回 5 日線之上，成交金額 3551 億元，櫃買指數則上漲 4.51 點，收 256.29 點。
台積電今日上漲 15 元或 1.46%，收 1040 元，重返 5 日線，聯發科漲 3.6%、日月光投控 (3711-TW) 漲近 2%、聯電 (2303-TW) 也收紅，其餘大權電子權值來看，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 也收紅，不過，廣達 (2382-TW) 收黑。
貿聯 - KY(3665-TW) 今日大漲 7%，來到 600 元之上、鴻準 (2354-TW)、創 (3443-TW)、致茂 (2360-TW)、川湖 (2059-TW) 等漲逾半根停板，京元電子 (2449-TW)、健策 (3653-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等也漲 3-4%，但旭隼 (6409-TW)、聯詠 (3034-TW) 等走弱。
除了電子權值表現亮眼外，貨櫃三雄今日也強漲，長榮 (2603-TW) 漲 5%、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 漲 2-3%，另外，遠東新 (1402-TW)、華新 (1605-TW) 等傳產指標也走強，漲 3-4%。
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