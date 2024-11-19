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〈台股盤後〉台積電穩住多頭軍心 開高走高反彈302點重返5日線

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-19 14:10

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〈台股盤後〉台積電回神 反彈302點重返5日線。(鉅亨網資料照)

台股今 (19) 日在台積電 (2330-TW) 回神、聯發科 (2454-TW) 走揚下，大漲 302.26 點，收 22848.26 點，站回 5 日線之上，成交金額 3551 億元，櫃買指數則上漲 4.51 點，收 256.29 點。

台積電今日上漲 15 元或 1.46%，收 1040 元，重返 5 日線，聯發科漲 3.6%、日月光投控 (3711-TW) 漲近 2%、聯電 (2303-TW) 也收紅，其餘大權電子權值來看，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 也收紅，不過，廣達 (2382-TW) 收黑。


貿聯 - KY(3665-TW) 今日大漲 7%，來到 600 元之上、鴻準 (2354-TW)、創 (3443-TW)、致茂 (2360-TW)、川湖 (2059-TW) 等漲逾半根停板，京元電子 (2449-TW)、健策 (3653-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等也漲 3-4%，但旭隼 (6409-TW)、聯詠 (3034-TW) 等走弱。

除了電子權值表現亮眼外，貨櫃三雄今日也強漲，長榮 (2603-TW) 漲 5%、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 漲 2-3%，另外，遠東新 (1402-TW)、華新 (1605-TW) 等傳產指標也走強，漲 3-4%。

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台積電聯發科長榮陽明萬海

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櫃買市場加權指數256.291.79%
台積電10401.46%
川湖13705.38%
聯電45.20.22%
鴻海203.50.49%
台達電3880.39%
廣達290-0.17%
貿聯-KY6017.13%
鴻準93.86.11%
創意12455.51%
致茂417.55.43%
京元電子1274.53%
聯發科12853.63%
健策14654.27%
世芯-KY23553.74%
旭隼1905-2.31%
聯詠485.5-1.22%
長榮2365.12%
陽明74.73.61%
萬海93.32.64%
遠東新37.054.37%
日月光投控154.51.98%
華新28.93.58%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.42
加權指數法興(購) 槓桿8.29
加權指數法興(售) 槓桿7.95
加權指數法興(售) 槓桿6.55

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