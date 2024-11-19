群益估明年台股高點上看26500點 提防2大變數
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-19 17:46
群益金融集團於今 (19) 日舉辦 2025 年投資展望說明會，預估明 (2025) 年指數高點將挑戰 26500 點，可能出現在第 1 季或第 4 季，而最大外在變數是貿易戰 2.0、川普 2.0，至於指數低點預估為 21500 點，不排除回測年線。
群益說明，明年下半年台積電 (2330-TW) 2 奈米量產，預料屆時將帶動指數挑戰 26500 點。
而群益預估明年指數低點在 21500 點、回測年線，可能出現在美國科技股大跌、外資大賣權值股、上半年科技業淡季等時點，同時要提防「川普投顧」突發性言論衝擊台股，若在高檔區引發賣壓，在低點區則可測試支撐。
群益進一步說明，明年最顯著變化是美國新政府提高關稅、地緣政治變化、中國政策救市成效，以及美元強弱牽動新興市場資金流向，台股指數與費城半導體指數、輝達股價連動，反應全球半導體成長和終端市場庫存變化。
今年前 10 月台股加權指數漲 27.3%，市值型 ETF 表現優於其他 ETF，然而多數類股表現遜於指數，與中國相關產業更是受害，群益預期，明年個股強弱分明的趨勢仍將持續。
須留意的 2025 年重要大事件包括：
(1)OpenAI IPO 過程將掀起 AI 新熱潮，OpenAI 放棄自建晶圓廠改與博通開發自研 AI 晶片並找台積電代工。
(2) 金管會將開放主動型 ETF，台灣首檔主動式 ETF 預計明年掛牌交易。
(3) 政策面威力不容小覷，美中政治經貿對抗牽動兩岸關係變化。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 群益9月月報：美元弱勢震盪有利台股
- 中國半導體指數升近3年高點 台積電停止出貨讓投資人押寶技術加速發展
- 比特幣投資日益受主流歡迎 價格重回高點附近
- 港股持續沸騰！恒生指數飆逾2.2%再超台股 券商忙到休假取消連飯也不吃了
上一篇
下一篇