群益估明年台股高點上看26500點 提防2大變數

群益金融集團於今 (19) 日舉辦 2025 年投資展望說明會，預估明 (2025) 年指數高點將挑戰 26500 點，可能出現在第 1 季或第 4 季，而最大外在變數是貿易戰 2.0、川普 2.0，至於指數低點預估為 21500 點，不排除回測年線。

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而群益預估明年指數低點在 21500 點、回測年線，可能出現在美國科技股大跌、外資大賣權值股、上半年科技業淡季等時點，同時要提防「川普投顧」突發性言論衝擊台股，若在高檔區引發賣壓，在低點區則可測試支撐。