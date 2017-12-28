不是小米 那誰會成為1000億美元市值的中國手機商？

《彭博社》專欄作家 Tim Culpan 認為，在分析企業價值與營業利潤後，中國的兩家手機製造廠商 Oppo 與 Vivo，將有可能成為市值超過 1000 億美元的智慧型手機製造商。

行業分析公司 Counterpoint Research 指出，今年有 3 家中國公司，在手機方面出貨量比小米還多，分別為華為、Oppo 與 Vivo，華為擁有厚實的研發，以及完善的電信設備業務，與政府關係密切。

2017 年第 2 季與第 3 季各手機廠牌的出貨量

而 Oppo 和 Vivo 背後神秘的大老闆，接為中國富豪段永平，這兩家公司在西方國家中，沒有像小米一樣有名氣，可能跟老闆的低調作風有關係，但根據 Counterpoint 數據，Oppo 與 Vivo 的每支手機營業利潤，約比小米高出 7 倍之多，當然這無法跟蘋果賣一支手機可賺 151 美元相比。

Counterpoint 估計，Oppo 的每支手機的營業利潤為 14 美元，Vivo 為 13 美元，而小米為 2 美元，而整體從販售手機獲得的營業利潤，Oppo 為 4.65 億美元，Vivo 為 3.72 億美元，小米為 5500 萬美元。

每販售一支手機的營業利潤

若使用 Counterpoint 所提供的蘋果數據，並將數據與蘋果 9 月底的企業價值相比，作者獲得估算 Vivo、Oppo 和小米價值的數字，華為並沒有被納入比較，因為它很大一部分的業務是來自設備而不是手機。

蘋果的「企業價值 - 營利」(EV-to-Profit) 倍數為 91 倍，基於中國的 3 家公司，成長速度都比蘋果快上許多，作者決定倍數乘上兩倍至 182 倍。將營業利潤乘上此倍數，作者得到 Oppo 約為企業價值 850 億美元的公司，Vivo 約為 660 億美元，而小米僅為 100 億美元的公司。

基於蘋果的市值，通常比企業價值高出 25% 至 30%，作者認為 Oppo 與 Vivo 要達到市值 1000 億美元是有可能的，另一方面，小米離這個門檻就差很遠。

但是對 Oppa 與 Vivo 來說，有個潛在的危險為，兩家公司主要以販售手機為主，若進入價格戰爭，則毛利會馬上受到損害，沒有其他的事業體可以抵銷直接傷害。