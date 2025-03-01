擺脫性價比標籤 小米能否靠造車躋身高端品牌？

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 10:00

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隨著小米 SU7 Ultra 的發售，這家多年來尋求高端化的小米開始瞄準更高的目標。創始人雷軍表示，這款車是小米向「超高端」進發的開始。2 月 27 日晚，小米舉行新品發布會，當日白天，小米集團股價盤中一度漲超 4%，刷新歷史紀錄。雖然隨後出現下跌，但自 2025 年以來，小米股價已上漲超過 50%。

在此次發布會上，最受市場關注的產品無疑是小米 SU7 Ultra。作為小米汽車首款量產型 SUV SU7 的旗艦版本，去年 10 月底宣布的預售價格為 81.49 萬元，正式售價則為 52.99 萬元。開售兩小時後，大定訂單突破 1 萬台，迅速完成了公司所設立的全年 1 万辆的銷售目標。

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雖然正式售價並未超過 80 萬元，但去年預售開始後，小米在 10 分鐘內便獲得 3680 台預定。無論有意或無意，小米都完成了一次測試——市場是否會為小米的高價車買單。對於目前的結果，雷軍在發布會上表示滿意。

造車幾乎成為小米邁向高端品牌定位的台階。在發布會前兩天，雷軍的微博便開始對這款新車進行密集宣傳，「豪華」這一概念貫穿始終。從小米 SU7 開始，公司繞開了 20 萬元以下的入門級區間，並在銷量層面取得成功後，時隔僅半年便啟動了小米 SU7 Ultra 的預售，直接衝擊豪華車市場。

依靠性價比起家的小米，透過這一策略在競爭激烈的手機市場成功獲得一席之地，並走向全球。然而，性價比也成為小米發力高端的阻力，過去很長一段時間裡，小米想要擺脫這一標籤，但並不算成功。

去年小米 SU7 開售一個月後，小米汽車官方表示，小米 SU7 的訂單中，BBA（德國三大豪華品牌）用戶占比 29%，蘋果用戶占比 51.9%。高端消費群體的買單在一定程度上提升了小米的品牌調性。造車的階段性成功讓小米收穫了更大的市場想像空間，加速了高端化進程。

小米高管表示，在推進高端化戰略方面已取得階段性巨大成功。今年年初，雷軍也發文稱「2020 年至今，小米的高端化之路，走過最初的探索期。」在這條被他稱作「必由之路」和「生死之戰」的長路上，小米終於走到了重要的節點。

在揭曉小米 SU7 Ultra 價格之前，雷軍在談及小米汽車賣高價被質疑時表示，「在這個新時代，國產品牌正在全面崛起，大家要重新看待國產品牌，重新看待小米。」他進一步指出，小米 SU7 Ultra 的目標是重新定義豪車新標準，而「重新定義豪車」同樣也是多家中國新能源車企的目標。

目前，國內新能源車市場的競爭格局尚不明朗，而新能源豪車市場的競爭則需比較的維度更多。五年前，雷軍在做小米 10 周年演講時曾說，不能以「切片」的方式看待一家成立剛滿十年的公司的成敗，而是要看整個成長過程。如今，小米宣布造車不過四年，距離汽車產品的正式推出也不到一年，無論短期內成績如何，終究也只是小米汽車成長的「切片」，不能單獨看待。

小米新品發布會結束後，小米高管發文稱，「推動小米高端化戰略從中國到全球，比以往任何時候都重要。」小米 15 Ultra 和小米 SU7 Ultra 將於 3 月 3 日在巴塞羅那舉行的 2025MWC 進行全球首秀，但進行全球開售的只有新款手機小米 15 Ultra，而小米 SU7 Ultra 尚未有走出國門的消息。