122%！2024陸互聯網市值王是騰訊超過阿里拚多多總和 小米成長幅度最大

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-25 13:50

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根據 Morketing Research 最新研究報告，截止至 2024 年 12 月 31 日，上市的中國互聯網公司中，市值排名前十企業分別是騰訊、阿里巴巴、拼多多、美團、小米、網易、京東、攜程、百度和快手，其中騰訊以 4950 億美元市值超過了阿里巴巴 2019 億與拼多多 1347 億總和，主要受惠於遊戲、社群媒體與金融科技業務貢獻穩定現金流，加上透過 AI 大模型、視頻號商業化與海外投資構建第二增長曲線。

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騰訊持股比例前 6 大股東分別是納斯帕斯、馬化騰、先鋒領航、貝萊德、挪威央行投資管理機構、資本研究和管理公司。

作為國內電商龍頭的阿里巴巴與拼多多，如今市值不到巔峰時刻的一半，曾經的成長奇跡拼多多估值也在過去一年顯著回調。阿里巴巴前 6 大股東分別是軟銀、貝萊德、先鋒領航、挪威央行投資管理機構、蔡崇信、資本研究和管理公司；拼多多前 6 大股東則分別是黃崢、騰訊控股、柏基、貝萊德、先鋒領航、富達投資集團。

增速方面，小米以 122% 的市值增長冠絕群雄，成為去年最亮眼的增長之星。小米在智慧手機領域的高端化戰略推進得有聲有色，「高端化 + 生態化」循環初步成型，而小米汽車的成功落地也讓市場對小米未來成長空間充滿想像。

小米持股比例前 6 大股東分別是雷軍、林斌、貝萊德、先鋒領航、諾亞控股有限公司、道富環球。

另一匹成長黑馬名號則落到攜程的頭上，在去年強勁復甦的旅遊經濟加持下，尤其是跨境旅遊的持續火熱，攜程市值年增高達 82%，總市值超過百度。攜程持股比例前 6 大股東分別是資本研究和管理公司、百度、貝萊德、先鋒領航、摩根士丹利投資管理、挪威央行投資管理機構。百度持股比例前 6 大股東分別是李彥宏、PRIMECAP、先鋒領航、貝萊德、VPMCX、道奇 · 考克斯。

回顧 2015 年，互聯網攜中國工信部發佈的中國互聯網企業前十強分別是阿里、騰訊、百度、京東、奇虎 360、搜狐、網易、新浪、攜程、搜房網。