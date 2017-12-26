油價上看80美元？野村2018十大「灰天鵝」預測報你知

《Economic times》報導，週一 (25 日) 野村 (Nomura) 發表研究報告表示，若明年 2018 年中東地區爆發戰爭，那麼估計油價就將暴衝至每桶 80 美元，與當前布蘭特原油每桶 65 美元水平相比，還可能再上漲 23%。

野村表示，2018 年十大灰天鵝事件中，中東爆發戰爭就是其中一隻，估計若戰爭引爆，那麼影響的程度將會非常深遠，包括中東地區長年來的穩定局面，恐怕就將被打破。

野村預測，在中東戰爭爆發的場景下，國際油價將上看每桶 80 美元，而全球通膨率也將因為油價的暴漲而走升，估計日本核心通膨率即可能因為這樣而漲破 1.5%、美國通膨則是上升 0.4 個百分點，歐元區上升 0.9 個百分點。

布蘭特原油油價上週五 (22 日) 上漲 0.54% 收在每桶 65.250 美元，累計近一年以來已上漲 18.53%。

布蘭特原油日線走勢圖 (近一年以來表現)

野村點名，目前中東最有可能發生衝突的第一個地區就是葉門，而第二個地區就是黎巴嫩和巴勒斯坦。

而在油價大漲的環境當中，野村估計俄國、馬來西亞、巴西等新興市場原油出口國將會大幅受益；中國、印度、印尼、泰國、土耳其等國，將會受傷慘重。

野村預測的 2018 年十大灰天鵝事件，其他還包括：

1. 比特幣價格、或礦工耗電影響其他市場。

2.AI 人工智慧開始學習與人類抗衡。

3.「亞馬遜效應」繼續抵銷通膨增溫。

4. 全球央行 2% 的通膨目標改變。

5. 日本重現「直升機撒錢」。

6. 全球央行緊縮潮壓垮房市，導致央行重回降息循環。

7. 全球央行 QE 多年，學貸、車貸等市場爆發危機。

8. 歐盟改行聯邦制。

9. 英國政治不穩，再出現第二輪脫歐公投。