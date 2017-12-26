高盛看多明年油價前景 看法比OPEC更加樂觀

對於明年油價的前景，大型投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 顯然比其他機構更為樂觀。高盛相信，OPEC 清除原油的預期將比預期更快，而也能更快退出減產。

據《彭博》報導，高盛表示，全球的原油庫存會持續在季節性水準下方，並在明年第 2 季前持續減少。到 2018 年中，市場將達到再平衡，也讓 OPEC 加速退出減產。因此，也對布倫特原油明年價格預期，維持在每桶 62 美元。

布倫特原油是全球半數以上市場的基準，在 OPEC 減產協議之下，高盛認為，油價將連 2 年上揚。

據《OilPrice.com》報導，高盛不但認為再平衡可在 2018 年中達成，更進一步指出，在第 2 季，經合組織 (OECD) 的石油庫存，可降至 5 年平均水準之下，原油期貨也會出現逆價差 (backwardation) ，即近期合約較遠期合約出現溢價。

逆價差將是代表原油市場緊縮的信號，也是 OPEC 主導減產，所想達到的一個目標。

高盛的看法，比 OPEC 更為樂觀。據 OPEC 的月度報告，OPEC 相信，在明年年底前可達到全球庫存的平衡。

相較於高盛，花旗及巴克萊銀行就沒有這麼樂觀，並且認為美國頁岩油產量的上升，可能會打消市場上的樂觀情緒。

