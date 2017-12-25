台灣「5缺」令外資怯步 本土企業不斷出走

台灣面臨外商投資減少，本土企業不斷出走困境，至於為什麼外資企業和本地企業不願在台灣投資？在眾多因素中，缺水、缺電、缺地、缺才、缺工等「5 缺」最被人詬病。

《人民日報》海外版 25 日以「台灣經濟弊病纏身積重難返」為題刊文指出，在「五缺」中，首當其衝的是「缺電」。由於民進黨在沒有推出配套舉措的情況下推進「非核家園」，造成台灣大幅度缺電，如今台灣又因為冬季霧霾而削減燃煤發電量，更造成電力的「雪上加霜」。台積電董事長張忠謀就曾表示，台積電的晶圓流水線必須 24 小時運轉，停電 1 秒鐘就會造成重大損失。由此可見，如果缺電，企業家的投資興趣就可能大為減少。

而在「缺才」和「缺工」方面，台灣的薪資不具備競爭力，包含「一例一休」政策的「勞動基準法」雖然一再修正，但還是沒有解決勞工如何避免長時間加班、過勞工作的問題。

新「勞基法」被批讓勞工過勞，勞工 12 月 23 日走上街頭抗議撤回惡法。 (圖取材自網路)

此外，台灣地區山坡陡峭、雨勢集中、河川短促，加上人口密度高、當局管理不善，形成「缺水」；地狹人稠、部分財團屯積工業用地圖利，造成「缺地」。這「五缺」因素影響了本土和外資企業在台發展的積極性。

如果說「五缺」的存在是外商和本土企業不想在台灣投資的不利條件，那麼，法規死板和優惠舉措少，則讓這些企業覺得在台投資缺少誘惑力。

美國商會近日表示，台灣內需市場小，且與主要交易夥伴尚未簽訂雙邊或多邊貿易協定，長此以往，存在被邊緣化的風險。在內外在因素不足的情況下，若想要在國際市場上具有競爭力，台灣在很多地方應該要更開放、對外資更友善。鄰近的新加坡、香港、越南等都加速開放腳步，相較之下，台灣法規僵硬，無法回應產業所需，令外商憂心。

英僑商務協會認為，引進國際資金是一場競賽，他們支持台灣放寬對外國投資的限制、簡化審查程式，並引入更多國際人才，如果能招攬國際人才來台工作，有助於台灣建立創新創業環境。

同樣，台灣工商協進會理事長林伯豐也強調，投資環境友善化是首要課題，在友善環境上，稅制、法規方面的國際接軌是重中之重。在法規層面，他特別以協力廠商支付為例，就因為法規的限制，讓台灣在互聯網、大資料的發展上落後，也就遑論吸引創新科技業的投資者。

台灣商業總會理事長賴正鎰認為，想要外資來台灣投資，就要問台灣有什麼投資機會，來了能夠投資什麼，又可以在哪裡投資？在稅制上，台灣又有什麼優惠可以吸引外資的？他說，目前台灣在不管是投資移民政策或是延攬人才制度上，依然有很多的管制。

面對企業投資出現滑落的情況，台灣當局關注到了這一問題並提出措施因應。賴清德表示，未來要通過簡化外商僑商投資審議程式、開放外資投資及跨行業經營、加強對外招商且以能帶動島內創新產業發展者發展這 3 項「舉措」來推動外資投資的增長。

不過，這一建議提出後，台灣輿論並不認為 3 項措施會行之有效。《中國時報》評論表示，這 3 項舉措大幅拉高外資來台投資很難，特別是當前台灣被許多宏觀政策與結構性問題綁架時，小枝小節努力的效果必然被抵銷。這其中包括經貿邊緣化、兩岸關係緊張，以及供電危機、人才流失、薪資停滯等問題，都需要先解決。

除了針對外商投資的 3 個舉措，賴清德還在與台灣工商協進會的早餐會上向與會企業提出「投資台灣」「提高員工起薪」「多多指教」的 3 個「拜託」。但對於這樣的呼籲，企業代表則回應以「三要」：「要凍漲基本工資」「政策要鬆綁」「要核能發電」。

林伯豐直言，要企業在台灣再投資，當局必須要化解企業對缺電、限電的疑慮。而關於提高員工薪資的部分，張忠謀則表示，提高薪水是自由人力市場的自然發展，當局出來勸企業提高薪水，基本違反了自由人力市場的運作。其他企業也認為，業務興盛之後為辛苦員工加薪是水到渠成的事，不需要他人來叮囑，時機未到在一旁大聲呼籲，也於事無補。

數據顯示，2015 年台灣吸引僑外資投資案例 1952 件，2016 年為 1909 件，今年截至 12 月初有 1671 件，連續 3 年下滑。聯合國「世界投資報告」資料顯示，2016 年世界各經濟體外來直接投資存量占 GDP 的比重平均約為 35%，台灣只有 14.2%，比率明顯偏低。