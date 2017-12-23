勞團上街反「過勞死版」勞基法賴清德：會研究訴求

由多個勞工團體發起的「1223 反對勞基法修惡大遊行」，今 (23) 日下午從民進黨中央黨部北平東路前出發，萬人上街要求政府不要配合資方再修法。先前因為「功德說」而遭受批評的行政院長賴清德表示，將請勞動部蒐集勞團的訴求，再做進一步研究。

遊行隊伍中午 12 點 30 分，在民進黨中央黨部前集合，預計 2 點 30 分出發，沿北平東路─中山北路，途經行政院、轉忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路，最後抵立法院群賢樓前。

主辦單位表示，勞基法修法不論是七休一彈性放寬、縮減輪班間隔、取消做一算四、提高單月加班上限，沒有一項是對勞工有利的。至 2 點為止上街響應人數超過萬人，反對稱為「過勞死版」的勞基法修法。勞團高喊口號「我血汗過勞，你功德個屁」，不滿賴清德的「功德說」。

北市勞動局長賴香伶也在下午 1 時左右到現，為勞工加油打氣。她希望這類爭議法案能延長協商期，對勞資各方都是比較好的做法。

賴清德 23 日上午前往台南市祀典武廟參拜祈福，接受媒體訪問時表示，希望勞團遊行平平安安、順順利利落幕。針對勞團的訴求，他表示會請勞動部再做進一步研究。



▲反對血汗治國，勞團 23 日發起「1223 反對勞基法修惡大遊行」，下午從民進黨中央黨部北平東路前出發。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）

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