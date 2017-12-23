美國11月核心PCE物價仍未達2%目標 儲蓄率創9年新低

摘要：受能源價格上漲、感恩節消費季的拉動，美國 11 月核心 PCE 物價指數年增率增長 1.5%，仍未達到聯準會 2% 的目標。消費帶動儲蓄率下降，目前美國儲蓄率已降至 2008 年以來的最低水平。

周五公布的美國 11 月個人消費支出（PCE）數據略好於上月，但仍未達到聯準會 2% 的目標。

受能源價格上漲、感恩節消費季的拉動，美國 11 月核心 PCE 物價指數月增率增長 0.6%，高於預期 0.5% 和前值 0.3%。

11 月核心 PCE 年增率增長 1.5%，與預期持平，前值 1.4%，但是仍未達到聯準會 2% 的目標。

與此同時，由於經濟向好，加上 11 月感恩節消費季的推動，美國消費呈現出良好態勢，儲蓄率降至 2008 年以來的最低水平。

美國 11 月耐用品訂單月增率初值 1.3%，預期 2%；10 月終值 -0.8% 修正為 -0.4%。

美國 11 月扣除運輸類耐用品訂單月增率初值 -0.1%，預期 0.5%；10 月終值 0.9% 修正為 1.3%。

美國 11 月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月增率初值 -0.1%，預期 0.5%；10 月終值 0.3% 修正為 0.8%。

數據公布後，美元兌日元短線回吐漲幅。

不過，大多數投行仍認為，2018 年美國通膨將溫和回升。

『新聞來源／華爾街見聞』