減碳節能新趨勢　屋頂太陽能種電

【文 / 住展雜誌】

為解決迫在眉睫的缺電危機，同時實現非核家園的承諾，政府上月推出綠能屋頂方案。事實上，無論從減碳、永續，或從有限土地有效利用等角度，屋頂太陽能發電，都是長期的必然選項…

基於大量使用石化燃料，造成空氣及環境汙染，替代之綠色能源，已是本世紀地球及人類社會永續發展的最後希望及重大課題。而在眾多綠能形態中，又以太陽能最受重視；畢竟水力或風力發電，都要有地理條件配合，但太陽光則幾乎處處可及，這也是政府欲透過太陽能發電，來解決迫在眉睫缺電危機的重要原因之一。

解缺電危機 推屋頂種電

政府在上月公佈了『綠能屋頂全民參與』方案，太陽能發電就是主角。該方案將由地方政府先盤點，整合有意出租的民宅屋頂，進而以每區約五千戶的規模容量建立遴選案，再給太陽能業者競標施作；而廠商需至少將售電收入之一成，回饋給出借自宅屋頂的民眾，另再撥百分之三給地方政府。

不僅中央祭出太陽能屋頂發電方案，台中市也力推類似補助方案，計畫投入五百七十億經費，以鼓勵民宅 (屋頂) 裝設太陽能發電系統。

以上中央及台中市的方案，雖然都是鼓勵民宅屋頂太陽能發電，但模式不盡相同；中央的方案是將電回售給台電，台中市則主要著眼於自用。

一般都計區 饋線皆足

以上兩種模式，最重要差異在於，把發的電回售給台電，須有足夠的電網 (饋線) 做輸送。先前有相關說法指出，國內發展太陽能發電的最主要障礙，就是饋線不足。這說法是否屬實？會不會對一般民宅參與種電造成阻礙？

關於此點疑慮，太陽光電產業協會秘書長姜暭先指出，做為國營事業，台電的原則是『只要有人住的地方，就會拉線供電』。在這樣的前提下，把太陽能發電賣給台電的一般住家 (無論透天或集合住宅)，並不會碰到饋線不足問題。

之所以有上述疑慮產生，主要是過往太陽能業者基於土地成本等考量，多選在廢耕或以不利農耕的農地上架設太陽能板發電；而這類區域一般較為偏僻、人跡罕至，所以產生饋線不足的問題。

既然如此，接下來多數人的疑問就是：要在自宅進行太陽能發電，是選擇中央方案，還是自發自售較划算？

約兩坪左右 可發一千瓦

按照目前中央的方案，外界認為，出借自宅屋頂給業者的民眾，幾乎是做無本生意，因為完全不用出裝設相關設備的費用，每月還有額外收入；按經濟部發出的試算新聞稿，可獲回饋比例是每一度○點六五元。

至於自行裝設相關設備、發電回售台電，目前躉購費率則至少六塊，高效能發電板甚至可達六塊四，台中以北再加碼百分之十五；等於相同發電量，參與中央方案如可得一百元，自售者收入就將近一千元。但自售的先決條件是必須出資裝設相關發電設備；而一般來說，每發一千瓦電量，其設備成本大概是六到七萬塊。總的來說，兩者各有優點，全看民眾自己權衡。

進一步而言，民眾想知道的當然還有，需要多大的屋頂面積，才可發出足夠的電量？姜暭先說明，一般業者的說法是，發一千瓦電量，大概需 (屋頂) 約三坪空間，但實際大概只需一點六到兩坪就行。

主要是過去業者租借的屋頂，多是大型建物如公共建築或工廠等，其面積較大，因此通常不只裝設一排太陽能板；惟排與排之間需預留空間，方便清洗保養，因此一般才會抓到三坪發一千瓦的電。住家屋頂面積較小，通常只能裝一排太陽能板，所以大約一點六至兩坪，就足夠發一千瓦電。

屋頂陽光發電 好處多多

多數人或許會認為，屋頂裝設相關設備進行太陽能發電是新興事業。不過在中南部，這樣的案例不少，北部也早有房地產開發商投入，在個案興建階段，就規劃設置太陽能發電設備，像新竹芎林鄉綠獅重劃區的「綠光森林」系列透天案，就是其一。

推出該系列透天產品的三琥開發董事長韓華光，以他實際操作約十年的經驗指出，屋頂太陽能發電好處多多，甚至百利無一害。

賣電增加家戶額外收入，是最顯而易見的好處，但還不止如此。首先，太陽曝曬 (屋頂) 的熱能轉為電能後，房屋減少吸熱，空調用電會更省，炎炎夏日尤其如此。另外，屋頂的防水建材，陽光曝曬量降低後，壽命也會延長。一般情況下，太陽能板也不需太多保養功夫，只要基本的清水，甚至雨水清洗即可；他還拿舊客戶的實際案例表示，在自家屋頂太陽能發電，更是給下一代最好的身教。

推屋頂種電 仍有阻礙

不過，韓華光也點出一些阻礙。最直接的是日照不足，這點在雙北市更明顯；另外，建物密度較高的都會區也不大適合，因為日照也會受鄰房影響，尤其較矮的建物，會被周邊較高建物擋住日照，發電更是事倍功半。

此外，集合住宅住戶的整合問題也很大。獨棟住家不用說，一般透天社區通常各戶獨立，屋頂裝太陽能板也不至影響鄰居。但大樓集合住宅社區屋頂的產權是住戶共同持分，種電回售台電的獲利該如何分配，及太陽能設備的管理維護責任誰負，都是待解的難題。

還有，對開發商來說，較好的做法是規劃設計階段，就把太陽能發電系統及管線配置納入考量，但目前規定是，裝設相關設備須經濟部能源局審核執照。這樣一來，除非房子是明管設計，不然都得等房子蓋好後才能裝設，這樣更加麻煩。尤其，審照流程十分冗長，通常至少需半年，更不利屋頂太陽能發電的推廣。

本身也是當地開發商公會會長的韓華光坦承，不少同業其實都有興趣做屋頂太陽能發電，但發現行政流程如此冗長後，最後多半就是卻步。至於他自己，約十年前開始做時，單純只是想盡一己棉薄之力貢獻社會，同時做到節能減碳、保護環境，而本著這樣的初衷，未來也仍會繼續做下去。

陽光發電自用 也是選項

「綠光森林」案的運作模式，是目前常見的發電回售給台電。位於鶯歌鳳鳴地區標榜低碳建築的「冠弈深耕」十一期，則是直接將所發的電，用在自宅及公共空間，此乃全台社區之首例。

規劃該案相關設備的光電業者吳逸宏解釋，太陽能發電自用，最顯著的優點是當電力停止供應，如稍早八一五無預警大停電時，自宅仍有基本電力可用。

再者，則是電磁波減少。目前台電供應的是交流電，而交流電會產生電磁波，而目前醫學已證實，長期暴露在電磁波下，會對人體造成若干傷害；太陽能發電產生的則是直流電，不會形成電磁波，甚至誤觸也不會被電到。

不過太陽能發電自用，也有一些障礙。首先，基於日照不足、發電量不夠，因此主要用在室內照明、通風設備及其他低耗能家電如電風扇，或政府檢驗合格的低耗能電器，手機等 3C 產品充電則沒有問題。然一般電器是使用交流電，因此必須使用轉換器，或是交直流兩用的家電。

姜暭先則認為，太陽能發電要能普遍用在自宅，直流電並不構成問題，只要在發電端裝設轉換器、轉成交流電即可；真正的問題或障礙，其實是在電力儲存。因為要直接使用太陽能，除了晚上無法發電外，白天也可能因陰雨而日照不足，因此如何儲存足夠電能，就成了主要課題。

短期而言 賣電仍為主流

根據他的了解，目前太陽能自宅自用的案例，多是使用鉛酸電池 (「深耕」案也是)，其優點是便宜、成本低，但問題則是體積大、使用壽命短又不環保，較理想的還是鋰電池。只是，目前實務面上儲存電量仍不足，估計要等到相關技術更趨成熟後，才有可能看到家戶更普遍直接使用自宅所發(收集) 的太陽能電力。

不過姜暭先仍認為，太陽能發電自用是未來趨勢，只是現階段政府設定的回售 (台電) 躉購費率，比尖峰時段電價還高，等於回售台電較划算；只要躉購費率比電價高，目前民宅種電，就還是會以回售台電為主。

當然，目前政府將逐年調降躉購費率，而當此費率低於尖峰或一般時段電費時，把 (太陽能) 發電量直接扣掉使用電量(度數)，就會更划算，但條件是雙向，甚至智慧電表要更加普及才行。同樣地，台中市推的補助方案要能成功，也得有上述外在條件配合。

房屋座向 影響種電品質

「綠光森林」系列案，是把屋頂的光電發電系統列為建案標配，購買客戶一進駐，馬上可發電賣電，「深耕 11」則是發電自用，可說各擅勝場。不過以上兩種案例，都是建案規劃前端，就把相關設備考量進來。相對地，中央目前所推方案，則多是針對現存民宅，因此屋頂裝設相關設備的條件大不相同。

姜暭先就指出，中央的方案是先由地方政府盤點，整合成一定規模的標案，再讓業者投標；但他質疑，地方政府相關人員，是否有能力檢視、篩選一般住家屋頂，進行太陽能發電的條件好壞。

他分析，房屋的座向牽涉日照量及方位，當然有直接影響。再者，某些透天厝屋頂會架設鐵皮製水塔，也可能遮蔽到太陽能板、影響發電效率。就更別說集合住宅，目前建築法規規定，五樓以上者屋頂必須留設足夠避難平台，要先扣掉這部分面積，其它才能裝設發電板。另外，建物頂樓的屋突高度及大小，也都會造成影響。事實上，如果民眾打算參與中央方案，或利用自宅屋頂發電，也可參照以上準則，先自行檢視。

屋頂種綠電 未來新趨勢

過去一百多年來，人類仰賴石化燃料發電的程度愈來愈高，結果造成空氣汙染，大量二氧化碳排放，更已造成不可逆的全球溫室暖化效應；相關惡果，我們這一代就已嚐到，因此尋求替代石化燃料、更乾淨的能源形式，就成了人類及地球永續發展的必修課。

而核電雖無上述問題，但核廢料儲存、處理目前仍無解，尤其核電廠一旦發生公安意外，更是幾乎萬劫不復。相對地，雖然生產太陽能板的過程，也會造成汙染，但相較下取其輕，仍是較符合減碳環保潮流的發電模式；加上台灣地狹人稠、寸土寸金，如能透過都會建物屋頂架設太陽能板發電，不但可就近取得更乾淨的能源，還是地盡其利，可謂一舉兩得！

本文摘自 2017 年 12 月 5 日出刊之《住展雜誌》429 期專題報導單元，同期內容除本文外，並有「跟低利說再見？ 房市將步入後彭淮南時代」、「第 25 屆中華建築金石獎」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 429 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》