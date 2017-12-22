2017暢銷書　底層心聲、反常識當道

文●呂晏慈

一本暢銷書的背後，往往反應某種社會缺口。今年誠品與博客來的暢銷書排行榜中，探索自我心靈、健康保健仍熱賣，不脫過去兩、三年的格局。不過，另一種關懷小眾、底層聲音的書籍正受關注，代表人們正希冀找到理解不同族群的途徑。以下是今年值得注意的暢銷書籍。

《情緒勒索：那些在伴侶、親子、職場間，最讓人窒息的相處》

作者：周慕姿

出版社：寶瓶文化

＞＞你無須再維持和諧當好人

今年攻占誠品榜首、銷售超過 15 萬冊的《情緒勒索》，是年度心靈勵志類書代表作。書中談及許多日常生活情境，例如媽媽要求女兒下班買菜、男友希望女友回報行程、主管期待下屬加班，所帶來的情緒壓力，引起讀者共鳴。

由於網路發展、社群越來越緊密，讓人跟人相處時「為你好」的心態，更容易彼此壓迫。本書主張，緊張關係有時問題來自對方，我們無須再「維持和諧當好人」，而是好好保護自己。

《做工的人》

作者：林立青

出版社：寶瓶文化

＞＞台灣最美的風景是人？

一本由年輕監工現身說法，描寫工地的生活場景。「大家都說台灣最美的風景是人，但他（作者林立青）用這本書戳破了國王的新衣，」寶瓶文化總編輯朱亞君說。

這本書打動讀者的點，是因為這群做工的人，多是我們這個年代的鄰居或是父母，很貼近生活經驗。今年記錄底層聲音成為新興的書寫勢力，除《做工的人》居博客來年度暢銷前 20 名，描寫貧窮白人社區的《絕望者之歌》（原名 The Hillbilly Elegy），也登上亞馬遜年度暢銷第 5 名。

《房思琪的初戀樂園》

作者：林奕含

出版社：游擊文化

＞＞今年最受矚目社會事件之一

一本描寫補教老師誘姦女學生的「寫實」小說，今年因社會事件而受關注，登上博客來年度暢銷冠軍。

《生酮治病飲食全書：酮體自救飲食者最真實的成功告白》

作者：吉米．摩爾＆艾瑞克．魏斯特曼

出版社：柿子文化

＞＞減肥議題新梗：低碳減糖

一反過去減肥法，由健康角度切入，訴求從低碳、減糖的飲食方式，不吃碳水化合物，瘦身還可調體質。

《Power 錕的大人學：不吃苦，哪來實力！臺大最狂教授的 14 堂叢林生存課》

作者：李錫錕

出版社：圓神

＞＞台大教授的辛辣時事課

台大政治系教授李錫錕，過去 1 年來，因學生將其在校開的熱門通識課「政治概論」，製成影音短片上傳臉書而暴紅。這名年過 70 的老網紅，擅長將辛辣的觀點融合時事，並運用康德、黑格爾的哲學理論，教人「1 秒突破人生盲腸」。

《經營者養成筆記》

作者：柳井正

出版社：商業周刊

＞＞商業新常規：違反常識

優衣庫（Uniqlo）創辦人柳井正，公布自家過去不外傳的員工訓練手冊。柳井正在書中主張，「妨礙公司發展的最大敵人，是常識，」例如他打破同業總部至上的習慣，不由總部決定各家分店進貨數量及樣式，而是實施「超級店長制」，把決定權交給第一線的店長，讓優衣庫更能掌握顧客的喜好。

當新零售風潮顛覆整體商業下，柳井正主張為消費者違反常識、為其冒險的論點，在此時，反值得玩味。

《謝謝你遲到了：一個樂觀主義者在加速時代的繁榮指引》

作者：湯馬斯．佛里曼

出版社：天下文化

＞＞從世界是平的到世界是快的

《世界是平的》作者新書。作者過去對全球化極為樂觀，大家也好奇，面對川普的大美國主義崛起，他仍如此堅信嗎？

本書中，他無改樂觀態度，甚至主張，科技的快速流動，如臉書的友誼流、亞馬遜的電商流、PayPal 的支付流，這些流動會協助移轉知識跟財富，讓世界繼續變平。他的主張爭議兩極，但明星作者暌違多年出手，仍是受到追捧。

《貓卡卡的裁縫店》

作者：李小逸、亞平

出版社：小天下

＞＞教養關鍵字：同理心

暢銷的兒童文學代表作，故事中裁縫師貓卡卡，面對有偷竊、說謊、暴力傾向的客人上門時，選擇壓抑自己的脾氣，去傾聽他人。小天下總編輯李黨說，本書主張的就是讓孩子學習，面對與自己不同的人，如何保持同理心。

來源：《商業周刊》 1571 期

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