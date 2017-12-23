只剩「千歲團」爺奶在撐！台灣農地沒人可耕？

作者：伍芬婕 攝影：雲林縣政府

就過去 20 年來，台灣農業人口減少超過 36 萬人，平均年齡早已突破 60 歲，面對缺工問題，雲林縣日前提出開放農業外勞訴求，人口老化的背後，反映的是台灣農業利潤偏低的問題，究竟缺工問題要如何解？

雲林縣虎尾鎮的田間，大大小小的田地，環繞在台 78 線台西 - 古坑快速公路旁。附近不到 400 公尺處，就是義直農園老闆陳鳳義的家。下午 4 點多，附近還有六、七十歲的老人家拿著農刀在路邊除草。講起雲林的農業人口老化，陳鳳義說，「千歲團在農業來講很普遍，每個人最少都有 60 歲以上。」

以往農村時代收成時，幾家農戶多半相約先到其中一家幫忙、收完再到另外一家，以「換工」方式來運用人力。如今隨著他們的年歲漸長，一團十來人年紀總和動輒超過千歲，經常被稱為「千歲團」。

農村勞動人口凋零，是雲林農業缺工的主要原因。「人口老化太嚴重，年輕人大部分在外面工作，後繼無人，老人家守著薄田，不是為了收益而耕作，只是因為不想荒廢土地，」陳鳳義說。根據中華民國統計資訊網，雲林縣農林漁牧業佔總就業人口的比例，從 1998 年的 28.8% 降至 2016 年的 20.1%，減少 8.7 個百分點，下降幅度為全台最多。

人在哪？農地根本無人力可耕

為何少有年輕人投入農業？雲林縣勞工處長張世忠表示，務農相當耗體力，以現行一天 1000 到 1200 元的工資，如果比照週休二日，一個月不過領兩萬二到兩萬六左右，和超市、便利商店或是工廠相比，報酬並不高。至於一般人說的返鄉青年農民，張世忠表示，這樣的人目前比例很低，而且六成到八成都是繼承家裡的事業和田地，對農民需要的基礎勞力補充有限。

農業工資長期偏低，追根究底是農產品的售價一直以來都維持在低檔。「台灣農產品相對於國外的價格低廉。颱風一來，稍微漲一下政府就會開始平抑菜價，消費者習慣一把 10 元、三把 50 元的菜價，農村產地實際拿到的有時候還不到一半，利潤非常薄，」張世忠說。

除了農產品的單價低，農戶擁有的農地面積小也是獲利不高的原因。根據雲林縣農業處估算，雲林農民平均每人耕作面積僅有 0.6 公頃。陳鳳義說，「要有大面積的田，才有辦法獲得比較高的收益，但目前台灣的耕地是破碎的，」他補充，一塊農地讓三個小孩均分，過了兩代之後就所剩無幾，很難發展出大面積耕作的經濟規模。

針對農村在農忙時節的季節性缺工，農委會今年推出改善季節性缺工 2.0 措施。農委會農業人力發展辦公室執行秘書蔡佩君表示，已在 1 月和 7 月分別開辦農業技術團和農業耕新團，由參與計劃的農會協助招募和培訓農業師傅和農耕士，政府給予每小時 50 元、每月最多 8800 元的就業獎勵，鼓勵更多人投入農業。

雲林縣農會推廣課主任楊世榮表示，目前全縣 20 個農會共有 7 個參與農業耕新團計畫，每個農會負責 20 個農耕士的講習和分派。他表示，目前全縣 140 個人的規模，對缺工問題有幫助，但人數仍不夠，若是把加班的狀況算進去，目前農耕士仍供不應求。

來源：《天下雜誌》 638 期

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