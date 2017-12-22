全球經濟危機恐來得比預期快 導火線就在中國

摘要：全球市場似乎進入了一個「荒唐」狀態——歐洲垃圾債殖利率跟美國 10 年期公債殖利率差不多，促成各種市場扭曲的是全球央行長年以來的大規模寬鬆，而接下來央行們就要相繼收緊政策了。此外，中國的債務在不斷攀升的同時，對經濟成長的刺激作用卻越來越小。GnS Economics 公司的 CEO Tuomas Malinen 認為，這兩方面的轉向或許醞釀著一場全球性經濟危機，而危機的觸發點可能就在中國。

GnS Economics 公司的 CEO Tuomas Malinen 在赫芬頓郵報上發表專欄文章稱，全球經濟危機的到來，可能比大多數人預期得更快，而中國是全球經濟轉折點的關鍵一環。

Tuomas Malinen 在專欄中寫道：

我們認為中國是全球經濟的關鍵，而經濟變壞的轉折點比許多人預期的更近。隨著中國公債刺激的有效性大幅下滑，同時債務水平還在不斷升高。與其拖延時間等待更嚴重的情況爆發，我們認為中國會暫時做出讓步允許經濟成長放緩。

當中國開始撤除債務刺激時（或者說債務對經濟成長無效了之後），全球經濟成長就會因此少了一個重要支撐。全球經濟將隨著企業利潤的下滑而跌倒。資產市場也會因為少了央行的政策助力，而出現急速下跌。

隨著全球央行和中國都開始收緊政策，2018 年將是市場經濟回歸的一年。而對於那些依靠人為印鈔而興盛起來的資產，則意味著崩盤。

Tuomas Malinen 認為，目前全球市場處於一種扭曲的狀態，從下圖中可以看出，在央行長期持續寬鬆的環境下，從殖利率的角度來看，歐洲垃圾債的違約可能性接近甚至小於美國公債，「這顯然非常荒唐」。

本文圖片均來自 GnS Economics

隨著全球央行開始收緊政策，潮水也會隨之轉向。在 Tuomas Malinen 看來，傳導過程可能是這樣的：

當恐慌開始蔓延，垃圾債市場可能率先下跌，企業債和最脆弱的一類主權債券緊隨其後。這意味著許多金融產品的利率將瞬間飆升，銀行、投資人、機構投資人和各類基金會試圖守護多倉，從而導致各類資產市場進一步的恐慌，資產也將進一步遭到拋售，資產價格的下降又將導致資產負債表的惡化。

去槓桿和資產通縮的惡性自我強化循環將出現。那些經營狀況較弱的銀行（尤其是歐洲的）資產負債表會惡化，直到失去償付能力。銀行間利率和銀行貸款利率會上升，一旦儲戶開始意識到問題的嚴重性，銀行擠兌現象就會隨之而來。

然後投資停滯，房地產價格和大宗商品價格可能出現大幅下跌。負債纍纍的家庭和殭屍企業就會違約、宣布破產。財富基金、非銀行類金融實體、養老金和社保也會面臨資產大幅縮水的問題……

但全球性經濟危機的發生需要一個導火線，Tuomas Malinen 稱這個導火線可能會出現在中國。他認為問題可能不在於中國公債本身，而是在於中國公債對經濟成長的刺激作用越來越小。

而從全球債務規模來看，近十年來中國是全球債務規模成長的主要貢獻者。

這一觀點與敦和資產首席經濟學家徐小慶的觀點類似，徐小慶表示：

明年最大的風險不僅僅在於對流動性的擔憂，更重要的是中國經濟的放緩，在於中國主動放緩經濟增速。中國經濟增速到了一個政府滿意的水準，增速接近 7%，高於預期。

這種時候，中國更注重結構的調整、品質的改善和風險的防範。這是從政治局會議上能夠看到的訊號。所以，控制槓桿成長會帶來經濟增速的放緩，中國的放緩會給其他經濟體帶來溢出效應。按照半年左右的傳導周期估算，如果中國經濟現在開始放緩，全球經濟會在明年下半年開始回落。那時候如果流動性剛好處於一個逐步趨緊的階段，那麼整個全球市場就會面臨調整壓力。

『新聞來源／華爾街見聞』