越南將建首座晶圓廠 政府最高補助5億美元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-05 14:10

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越南政府批准了首座晶圓廠建設計畫，當局也為該計畫提供最高 12.8 兆越南盾（約 5 億美元) 資金援助，旨在支持國防、高科技產業和研究需求。

據悉，該計畫的目標是建造越南第一家晶片製造廠，最有可能生產用於汽車或電信用途的較不複雜的晶片。

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越南也提供了稅收優惠，允許晶片公司保留 20% 的應稅收入，只要這筆錢用於對越南半導體生態系統的再投資。

根據越南當地媒體報導，越南政府此舉旨在將該國在半導體產業鏈中的位置從目前負責封裝測試的下游向上延伸。越南可利用首座晶圓廠可掌握晶片製造技術、培育半導體人才，並保障關鍵領域晶片的供應安全。

此外，越南政府目標在 2030~2040 年再興建兩座晶圓廠，2040~2050 年額外興建三座晶圓廠。

早在 2023 年底就有消息傳出，越南正在與生產電子產業半導體的公司進行談判，以增加對該國的投資。一名不願透露姓名的官員表示，潛在投資者的談判涉及美國格羅方德 (GFS-US) 和台灣力積電 (PSMC)(6770-TW)。