富道集團(03848-HK)披露保理協議

富道集團(03848-HK)公布，於2017年8月2日及2017年12月1日，富道租賃與客戶A分別訂立融資保理協議I及保理協議II，據此，富道租賃同意提供經客戶A的應收賬款抵押的融資，自簽訂前保理協議當日起計分別為期6个月及為期3个月。根據前保理協議，富道租賃同意向客戶A提供應收賬款保理服務，並連同融資保理本金額最高達1500萬(人民幣.下同)(約1774.5萬港元)的非循環性融資。該項保理融資已於2017年12月20日提前向富道租全額償還。
於2017年12月21日，富道租賃與客戶A訂立循環保理額度協議，據此，富道租賃同意向客戶A一筆金額最高達4000萬人民幣(約4732萬港元)之循環保理融資額度，自簽訂循環保理額度協議當日起計為期2年。於2017年12月21日，富道租賃與客戶A訂立保理協議III，據此，富道租賃同意提供經客戶A的應收賬款抵押的融資，自簽訂新保理協議當日起計為期1年。上述循環保理額度協議項下的循環融資保理本金額為2000萬人民幣(2366萬港元)。
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