美國第三季GDP終值3.2% 不及預期

受消費支出增速下調影響，美國商務部今日將美國第第三季 GDP 增速終值較修正值下調 0.1 個百分點。

最新公布的數據顯示，美國第三季實質 GDP 年化季增率終值 3.2%，低於預期 3.3% 和初值 3.3%，但仍然創下 2015 年第一季以來的最快增速。

這是兩年多來，美國首次連續兩個季度的 GDP 數據維持在 3% 以上，高於美國總統川普承諾的 3% 增速，但分析認為，第四季的增速要足夠強勁才能保證全年 GDP 增速達到 3%。

美國 GDP 按季度核算，每個季度的 GDP 數據都會披露三次：在每個季度結束後的第一個月月末公布初步數值，再過一個月公布該季度的重新核算數值，再過一個月，公布該季度的最終定值。10 月底公布的美國今年第三季 GDP 季增率增長初值 3%，11 月底上修至 3.3%。

（圖片來源：Zerohedge）

美國經濟數據過後，美元 / 日元小幅下跌，黃金小幅走高。

占美國經濟總量約三分之二的消費支出增速較上個月底公布的修正值下調。

同時公布的數據顯示:

美國第三季 GDP 平減指數終值 2.1%，持平預期和初值 2.1%。

美國第三季個人消費支出 (PCE) 年化季環比終值 2.2%，低於預期和初值 2.3%；

美國第三季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年化季環比終值 1.3%，預期 1.4% 和初值 1.4%。

『新聞來源／華爾街見聞』