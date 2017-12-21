〈2018投資雷達〉2018年全球經濟的三大威脅：央行、貿易、泡沫

環球外滙網 今 (21) 日報導，全球經濟增長歷經了相對健康的一年後，經濟學家們紛紛預估 2018 年的情況大致相同，是不會過熱、也不至於過冷的金髮女孩 (Goldilocks) 經濟態勢，然而，2018 全球經濟的三大威脅是央行、貿易跟泡沫，當這三隻熊出現，投資人就必須當心。

第一隻熊：央行

2017 年全球經濟取得的成功，一定程度上有賴於全球央行超寬鬆貨幣政策，加之央行對於他們有意使全球經濟戒除這種慷慨扶助的有效管理。進入 2018 年，美聯儲計劃升息三次，歐洲央行要逐漸縮減資産購買規模，中國利率也趨向上升。

決策者已謹慎示意過上述這些舉措，但失誤可能會發生，而且如果進行大幅調整可能會造成消費者和企業支出急劇緊縮。舉例來説，根據美國證券行業和金融市場協會，美國公司債未償金額接近 8.8 萬億美元。自 2010 年以來增加 35%，且是企業擴張的主要推手。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 經濟共同主管 Chetan Ahya 在 2018 年展望報告中寫道，金融穩定風險對 (增長) 周期延續性所構成的威脅要甚於物價穩定風險。

他並稱，美國企業最容易受到升息的影響。這意謂著央行為抑制過度強健經濟成長或通脹風險的緊縮政策，造成了信貸收緊，從而使得美國聯準會、歐洲央行、中國人行和日本央行謹慎行事。

第二隻熊：貿易

美國總統川普 (Donald Trump)2016 年選戰大打美國優先牌，對其他國家展開唇槍舌戰。川普上任後，其政府以美國利益為名做了一些惹惱多邊主義者的事。

例如，川普政府已經啟動對鋼鐵進口的調查，否決世界貿易組織 (WTO) 上訴法官的任命，並且讓美國退出跨太平洋 (601099, 股吧) 夥伴關係協定 (TPP)。其他舉措尚未取得很大進展，特別是威脅退出北美自由貿易協定 (NAFTA)，以及承諾讓中國就其聲稱的不公平貿易行為就範。

僅管經濟成長帶動美國出口增加，但美國貿易逆差擴大至 435 億美元。美國對中國的貿易逆差略有下降，但仍高達 346 億美元。川普 11 月亞洲之行結束後在推特上稱，必須快速縮減巨額貿易逆差。如果付諸實踐，2018 年的經濟氛圍可能很快變冷。

根據世界大型企業研究會，中國經濟受美國影響的程度要比美國經濟受中國影響程度多出近四倍。這也許意味著，若實施貿易壁壘可能會衝擊中國經濟增長。這不僅僅是美中問題：世界銀行估計全球貿易佔到全球 GDP 的 52%，其影響力在過去 50 年來提高了逾一倍。

第三隻熊：泡沫

泡沫在爆裂前都很難判斷 (世人總喜歡説，這次真的不一樣，直到發現其實不然)。但如果要説經濟學家從本世紀的金融市場崩盤中學到一件事，那就是，整體經濟的高樓大廈也會隨之一起坍塌。

據世界銀行估算，互聯網泡沫破滅時，全球經濟增長率從 2000 年的 4.4% 左右降至 2001 年的約 1.9%；金融危機時期經濟自 2007 年的增長約 4.3% 陡然滑落至 2009 年的萎縮 1.7%。當時的情況是：金融工具突然出現虧損致使企業和消費者停止支出，導致增長大幅放緩、裁員及債務違約。

過去一年，有許多價格持續且急劇高漲的資産：比特幣的驚天漲勢就是最明顯的例子。一直警惕泡沫可能爆裂的法國興業策略師 Albert Edwards 認為，鑒於股市已來到極高水平，只要略有風吹草動，形勢就可能逆轉。他暗示，原因或許只是獲利意外欠佳這麼平淡無奇。