站在數位貨幣的「風口」 歐洲央行要招一位區塊鏈專家

摘要：數位貨幣早已成為各大央行眼中的「風口」，歐洲央行則在聖誕節前開始招兵買馬。這一職位的工資是年薪 8 萬歐元，傾向於女性，工作地點在德國法蘭克福，不過，只面向歐盟成員國公民開放。

聖誕節馬上就要到了，對歐洲央行總裁長德拉吉來說，一個區塊鏈專家可以說是最好的聖誕節禮物了。

周四，歐洲央行官網放出了這樣一個職位：市場基礎設施建設及支付方面的專門人才。

歐洲央行稱，這一職位屬於歐洲央行一般市場基礎設施建設和支付局，其崗位職責是：

在現有市場基礎設施服務條件下，評估分布式帳本技術（DLT）和人工智慧（AI）的解決方案；

監測 DLT 和 AI 領域的技術發展；

協助市場基礎設施服務概念驗證的設計工作；

與 IT 同行密切合作，開展基於 DLT 解決方案的實驗。

這一職位的年薪大約為 8 萬歐元，工作地點在德國法蘭克福，申請截止時間在 2018 年 1 月 10 日。

不過，這一職位僅限歐盟成員國公民申請，中國公民則無法申請。同時，歐洲央行稱，為了平衡團隊的多樣性，這一職位更歡迎女性技術人員申請。

DLT 和區塊鏈技術有很大的重合性，通常來說，DLT 可以等同於人們熟知的區塊鏈技術。

作為虛擬貨幣的基礎技術，區塊鏈技術已經引起包括歐洲央行在內的不少機構的重視。

儘管聯準會一直在區塊鏈和數位貨幣領域的表態較為謹慎，但芝加哥聯儲今年發表研究報告認為，近期，區塊鏈將幫助公共部門和私人部門實現更好的合作，同時提高金融透明度、新人和資訊共享水平。

歐洲央行行長德拉吉也曾在 5 月談到，歐洲央行正在研究區塊鏈創新技術能否應用到歐元區的問題。

6 月，包括德銀、滙豐、比利時聯合銀行、法國興業銀行等諸多歐洲主要銀行在內的機構同 IBM 合作，打算建立一個基於區塊鏈技術的中小企業商貿金融服務平台。

此外，諸多央行已經開始研究發行自己的數位貨幣。

11 月底，紐約聯儲主席達德利稱，聯準會正在研究發行自己的數位貨幣的想法；12 月初，歐洲央行也表態，可能即將發行歐元數位貨幣 ECB-Coin；而早在今年 10 月，日本央行行長黑田東彥就在國際清算銀行上表示，日本央行將不斷關注數位貨幣對央行基礎設施的改善，同時將加緊研究。

中國人民銀行自 2014 年起已經組建了專家團隊研究法定數位貨幣的一系列問題，並且在近期已經形成了一系列的成果，而基於區塊鏈技術的數字票據交易平台的測試成功也意味著首次將數位貨幣技術投入了實用。

『新聞來源／華爾街見聞』