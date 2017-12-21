〈川普稅改過〉獲「歷史性勝利」又如何？多數美國人認為民主黨更能搞好經濟

由共和黨主導的稅改法案，順利獲得通過，總統川普將之稱為「歷史性勝利」；不過，近期一項民調顯示，多數美國人認為，比起共和黨，民主黨更有能力處理經濟問題。

有趣的是，這是自 2013 年以來，美國人首次認為，民主黨比共和黨，更有辦法處理經濟問題。

NBC News 與 Wall Street Journal 共同執行的民調顯示，35% 的受訪者覺得，民主黨能妥善地處理經濟問題；而認為共和黨能搞好經濟的民眾，僅有 30%。

上述結果，是民主黨自 2009 年 7 月以來，所獲得的最佳優勢。

不過，調查也發現，40% 的民眾表示，川普改善了美國經濟；只有 21% 的人認為，經濟情勢變得更糟。

該調查的執行時間，是 12 月 13 日至 15 日，共訪問了全國 900 名成年人，抽樣誤差在正負 3.27 個百分點之內

另一方面，CNBC 日前發布的調查指出，超過半數美國人認為，美國經濟堪稱良好，這種情形，是近 11 年來首見，而川普的支持率，也因此攀升。

過去，川普的支持率，經常和經濟數據的改善脫鉤；如今，這種情形，似乎正在改變，GDP 連續兩季攀升，失業率維持在低檔，川普的支持率開始提高。

42% 的美國民眾，對川普表示認同，較 9 月份的調查，增加 4 個百分點；另有 49% 的受訪者，不認同川普，相較於 9 月的調查，下降 3 個百分點。

就經濟表現來看，47% 的民眾，認同川普對經濟問題的處理，與 9 月相比，增加了 4 個百分點；至於不認同者，則有 43%，較 9 月增加 2 個百分點。