〈鉅亨觀點〉賴揆力推新車電動化 相關配套政策也須同步啟動

隨著電動車發展漸趨成熟與環保意識抬頭，許多國家開始訂定全面禁售燃油汽車時程表，行政院院長賴清德今 (21) 日公布時程表，力拚 2040 新售汽車要全面電動化，然而，電動車畢竟與燃油車完全不同，面臨的問題也不盡相同，當力推汽機車電動化的政策一出，背後的配套措施與政策也必須隨之啟動。

首先，是充電電網的佈建問題，除如何提供充足的充電樁與相關設施，如何避免車主下班時間等尖峰時段一窩蜂充電，也是一大問題，目前國外電動車充電與智慧電網服務，可做到電動車充電分配機制，且國外許多新創事業也在做類似的研究，長期關注再生能源產業發展的台灣世代教育基金會副執行長藍弋丰也認為，這可能會成為一項問題，但若預先了解，就是一大商機。

除充電站佈建，充電站如何統一充電規格也是問題；安全規範上，必須重新建立不同安全守則，例如：電動車駕駛時是無聲的，該配備自動雷達煞車技術等。此外，電動車普及後，勢必有大量的電池需做回收，在回收這部分也須相關措施與後續處理機制，避免環境因此受到危害。

當電動車數量增加，對電力需求也越來越大，電動車越趨普及，國內離岸風電勢必也發展到一定程度，藍弋丰指出，若整體規劃夠完整，且每個環節都能持續進行，再將被浪費的能源部位快速歸位，當電動車全面普及的那天，電力供應將不成問題。

從另一方面來看，電動車電池也可作為儲能電池使用，若好好規劃，可望成為穩定的電網資源，就如特斯拉 (Tesla) 一般，未來電動車廠角色將更多元，除電動車製造商外，也能成為儲能服務供應商。

在政府力推汽機車電動化之下，將加速汽機車相關產業生態系轉型，台灣目前電動車概念股包括和大 (1536-TW)、貿聯 - KY (3665-TW)、美琪瑪 (4721-TW)、台達電 (2308-TW)、健和興 (3003-TW) 與世德 (2066-TW) 等，可望成為搶先站穩利基的台廠，而後催生更多相關需求，或許也會促成新創企業創新模式的誕生。

若配套措施做得好，相關商機相當可期，但若電網佈建等未能到位，恐怕會成為一場大災難。

電動車的發展商機可期，荷蘭與挪威可望成為先行者，將在 2025 年全面禁售燃油汽車，德國的時程則訂於 2030 年，英國與法國也接續在 2040 年禁售燃油汽車，台灣也將加入行列中，賴清德便宣示力拚 2040 年新售汽車全面電動化。

賴清德在今日的「空氣污染防制行動方案」記者會上表示，將推動「紅害減半大作戰」計畫，訂出幾項指標性政策目標，包括 2019 年前讓空污紅害天數減半，並於 2035 年前使新售機車全面電動化、2040 年則為新售汽車全面電動化，但新購公務車輛與公車，將先行於 2030 年就全面汰換為電動車。

之所以訂定 2040 年這年使新售汽車全面電動化，是因賴清德認為，在 2030 年至 2035 年間，全球電動車技術會有所突破，以目前時間來計算，距離 2040 年還有 23 年之久，他表示，盼能同時帶動國內周邊產業升級轉型，對台灣產業全面轉型有相當大的信心。