賴揆：2019年紅害減半、2040年新售汽車全面電動化

行政院會今 (21) 日通過「空氣污染防制行動方案」，行政院長賴清德宣示推動「紅害減半大作戰」，訂出數項指標性政策目標，要在 2019 年前讓空污紅害天數減半，並將於 2035 年前使新售機車全面電動化、2040 年則為新售汽車全面電動化，但新購公務車輛與公車，將先行於 2030 年全面汰換為電動車。

賴清德表示，近來公民團體、專家學者與社會輿論，都對空污改善有相當高的期待，政院從人民的需求中，看到政府的責任，在日前通過空污防制法修正草案後，便與環保署及相關部會重新檢討研議，提出更具體的擴大行動方案，盼能確實解決國內空污問題。

賴清德指出，這次啟動的「紅害減半大作戰」，將針對細懸浮微粒貢獻度較大者，採取具體防護作為，要在 2019 年前達到紅害天數減半，也將推動新售與新購車輛全面電動化政策，將先從新購公務車輛與公車施行，要在 2030 年前全面汰換為電動車，中央政府在此前將每年淘汰 500 至 600 輛公務車，並於 2035 年前使新售機車全面電動化、2040 年則為新售汽車全面電動化。

賴清德表示，預計 2030 年至 2035 年間，全球電動車技術會有所突破，因此將相關時程訂定於 2035 年與 2040 年，且距離 2040 年還有 23 年之久，盼能同時帶動國內周邊產業升級轉型，對於台灣產業全面轉型有相當大的信心。

除推動汽機車電動化外，賴清德表示，方案內容也著重於細懸浮微粒貢獻度較大者，包括以全球最嚴標準要求國營事業達到超低排放、全面禁止烏賊車上路、加強餐飲業油煙、道路、營建工程及河川揚塵的管理等。

賴清德強調，為達到上述目標，除修法加嚴標準或加重罰則、擴大處分對象等行政手段外，政府也將提供優惠貸款，以鼓勵業者汰換高污染的老舊大客貨車，目標是自 2019 年起汰換 8 萬輛一、二期老舊柴油大貨車，以符合最新環保排放標準，且 1 萬輛公車將全面更換為電動車。

此外，經濟部次長龔明鑫表示，包括台電、中油、中鋼與中龍等國營事業都會納入這次的空污防制作為，包括配合在空污預警期間降載，以全面汰換老舊工業鍋爐，預計 2019 年底前達成 2090 座老舊鍋爐汰換，改用清潔燃料。

