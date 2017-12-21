AI領域不缺席 高速運算、智慧停車與基因定序遍地開花

筆電品牌宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (21) 日指出，人工智慧是大命題，宏碁從大到有點用，小到可以贏的角度切入，目前已推出高速運算(HPC)、英語口語練習系統、智慧停車及基因定序系統。

陳俊聖表示，宏碁從 PC 產品開始翻轉營運，接著進入 VR、MR 產品，再來開始布局新事業，包含如寵物餵食器，StarVR、甚至與 IMAX 合作包含硬體與軟體內容產品，進入到 AI 時代，宏碁也不會缺席，除高速運算產品已經有 11 個案子，其中 3 個在台灣，讓宏碁伺服器產品，在台灣出貨今年逆勢成長，並成前三名，表現優於整體台灣市場。

他強調，宏碁對 AI 產品的想法是從大到有點用、小到可以贏的市場區塊切入，除高速運算，宏碁在中國大陸市場推出英語口語練習系統 (AES，Acer English System)，搶攻中國大陸未來口語考試大商機。

陳俊聖表示，中國大陸已經明訂，2021 年英語考試將增加口語與聽力測驗，分數增加 50 分，英語科分數總分不變，將有效提升當地學生英語口語能力，宏碁從此角度切入，所推的系統也陸續獲許多機構採用，將是宏碁布局中國大陸的重要出發點。

智慧停車系統上，陳俊聖表示，停車大聲公除了 APP 外，宏碁也推智慧系統，可以提供停車付費與掌握汽車空位等公，目前已在台北、台南與高雄試點，接下來還會進入香港、澳門與新加坡，未來將持續往外擴散，提高市占率。

另外，宏碁也宣布進入生技領域，針對基因定序演算法，提供後段高速運算產品，讓基因定序演算時間，從原本長達 13 天，減少為只要 2.5 小時，在可以負擔的前提下，負擔適當的社會責任。