生活太忙心情差？學習成功人士的STOP

有一天,上帝拿了一雙翅膀說:「我有禮物要送大家,如果你喜歡,就可以把它放在身上。」動物們一聽到有禮物,紛紛擠上前,當牠們看到地上的翅膀時心裡想:「這麼大、這麼笨重的東西裝在自己身上,不累死才怪!」於是又各自退回到原來位置,只有小鳥走上前心想:「這雖然看起來沉重,但可能是種恩賜。」於是撿起地上的翅膀,裝在背上揮動,想不到輕盈飛上天,一點都感覺不到沉重。這個小故事告訴我們,很多人自作聰明又太愛計較,認為負擔的東西,卻是飛天的動力,如果勇於嘗試,反而會得到自己想像不到的東西。

深呼吸 先穩定情緒 再做決策

人很容易負面思考,常被工作、家庭、情感壓得喘不過氣,社會也流行一股謾罵的風氣,台灣正念工坊創辦人暨執行長陳德中指出,大部分人遇到事情都會有「受害者心態」,直覺想著:「我怎麼那麼倒楣,為什麼老闆要剝削我?政府要這樣對我?卻沒發現累積這些念頭,成了『負面』的行動力。」如果直覺想到的是:「這又是個新的挑戰,這是全新的機會!」那麼你的人生就會和其他人不一樣。

很多人都知道要正向思考,但都做不到,到底日常生活中該怎麼做,才能心存「正念」減壓呢?陳德中說:「關鍵是控制心念,要訓練自我覺察,從呼吸開始。」

他示範深呼吸三口氣,「第一口氣,要盡量吸滿,氣要吐盡,專注鼻孔裡的氣體,是吸還是吐?第二口氣,要放鬆肩膀的肌肉,第三口氣,試著問自己,現在什麼才是最重要的?」藉此可以緩衝遇到事情不順當下的感受,然後冷靜思考初衷:「你不是來跟客戶吵架,你是來跟他達成協議;你不是來跟老闆鬧脾氣的,而是來跟老闆創造雙贏的。」先穩定情緒,再做決策。

時時刻刻「覺察自己在想什麼」

「要別人 calm down(冷靜) 下來之前,自己先 calm down 下來」,不管是工作上被客戶激怒、老闆逼急,或投資過程有挫折,陳德中都建議大家:「不要急著做出反應。」

例如,聽到利空消息,慌亂時身體會有胸悶、心跳加速、聳肩、喉嚨緊、呼吸急促甚至胃痛的自然反應,迴盪在懊悔「自己一個錯誤的判斷造成損失」的想法中,如果放任這種心緒下去的話,腦中累積太多怨天尤人的想法,然後孤注一擲全梭哈,反而容易鑄成大錯。

日常生活多做「心志訓練」,時時刻刻「覺察自己在想什麼」,可以讓頭腦冷靜,情緒回到心如止水狀態,使身體回復活力充沛。

既然投資設定了停損點、停利點,就應該確實執行,但很多人還是一直往上追或往下殺,陳德中表示:「如果有足夠的心理素質,先暫停一下不要慌,透過呼吸練習,回復清晰頭腦,這時再退出來看全局,會有新的發現,更好的洞見,做出更好的決策。」他強調,如此訓練自己掌握「內心」,進而掌握「行為」,就能改變「命運」。

陳德中說,導引成功關鍵的「心志訓練」,有 STOP 口訣,它其實是四個英文單字的縮寫:「S是 Stop(暫停),T是 Take a deep breath(深呼吸) 三到五次,Observed(觀察),看自己當時的身體姿勢,是不是彎腰駝背,肩膀有沒有放鬆?現正思考的,到底是追悔剛才的決策?還是未來怎麼解決這問題?Proceed(繼續),因為剛花了點時間觀察自己,所以,接下來哪些行為對未來有幫助,就要趕快去做。」

貫徹「STOP」口訣 一次做一件事

很多成功人士都很自律,自己一個人時也是衣著整齊,習慣良好,有毅力去面對事情,勇於接受不舒服的感覺繼續做,就好比電影「阿甘正傳」的阿甘,專注做好一件事就能成功。可惜有些人想法太多,所以容易分心,靠吃或喝酒來轉移注意力,到頭來還是失敗收場。

STOP 在企業實際操作成功的例子,是陳德中應邀到廣達電腦訓練主管群,分成有上課的實驗組跟沒有上課的對照組,做壓力程度、自我效能感、工作滿意程度、團隊合作等心理測量。

在上了八個星期的課程後,發現主管們的自我領導力、情緒管理、幸福感等,都有大幅度的提升,也間接幫助他們從代工事業體,成功轉到雲端事業體。

「一次做一件事」也是創造成功的祕訣之一。陳德中也引導一個成天喊著忙碌的研究生,把每件要做的事,都分別建立電腦資料夾,結果研究生展現良好的效率,「五天把十個作業做完」。對此,有個主管卻告訴他,一次做一件事,這在工作上是難以進行的,「當手上有五件事時,突然來一通主管交代的電話,就得先去做,打亂了順序。」

其實,就算是有「插件」,陳德中還是可以處之泰然:「我會把 STOP 做完,接下來重新排優先順序 (Re-prioritize),如果做到第三件事突然接到電話,我會回答對方,過五分鐘回覆他,接下來花兩分鐘思考,是本來手上的事重要,還是臨時電話的事重要。」

不把時間花在怨天尤人

過五分鐘回覆,正如同陳德中先前說到的,不要急著作回應,也少了手忙腳亂的情緒壓力,他表示:「重新排優先順序本身就是一件事,我不會把時間花在怨天尤人。」又進一步說明:「如果我把剛才的電話排作第四件事,我還是會先把手上第三件事處理完,所以我永遠是一次做一件事。」如此按部就班的穩重行事,可以減少出錯。

陳德中又舉例陽明大學醫學系副主任凌憬峯,同時也是榮總的科主任,要忙於教學又要做研究,還加上管理,但用了這方法效能提升,還幫他寫書序。

成功的捷徑,其實就是「念頭」影響行為,並互為因果。例如:現在想看時間,大腦就會指揮手跟眼球動作,去看手錶。

新加坡華人陳一鳴,是 Google 第 107 位員工,他很早就達到財務自由,並移民到美國。陳一鳴在 Google 推行:「I want you to be happy,練習讓別人快樂。」他面試新員工,也希望員工在公司工作是快樂的,久而久之,他自己變得最快樂。陳一鳴推廣正念課程 (SIY),成為 Google 最受歡迎的一門課。陳德中也鼓勵每個人;「抱著祝福的心、喜樂的心,最後獲利最大的就是自己。」

