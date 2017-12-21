生活太忙心情差？學習成功人士的STOP

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

有一天，上帝拿了一雙翅膀說：「我有禮物要送大家，如果你喜歡，就可以把它放在身上。」動物們一聽到有禮物，紛紛擠上前，當牠們看到地上的翅膀時心裡想：「這麼大、這麼笨重的東西裝在自己身上，不累死才怪！」於是又各自退回到原來位置，只有小鳥走上前心想：「這雖然看起來沉重，但可能是種恩賜。」於是撿起地上的翅膀，裝在背上揮動，想不到輕盈飛上天，一點都感覺不到沉重。這個小故事告訴我們，很多人自作聰明又太愛計較，認為負擔的東西，卻是飛天的動力，如果勇於嘗試，反而會得到自己想像不到的東西。

深呼吸 先穩定情緒 再做決策

人很容易負面思考，常被工作、家庭、情感壓得喘不過氣，社會也流行一股謾罵的風氣，台灣正念工坊創辦人暨執行長陳德中指出，大部分人遇到事情都會有「受害者心態」，直覺想著：「我怎麼那麼倒楣，為什麼老闆要剝削我？政府要這樣對我？卻沒發現累積這些念頭，成了『負面』的行動力。」如果直覺想到的是：「這又是個新的挑戰，這是全新的機會！」那麼你的人生就會和其他人不一樣。

很多人都知道要正向思考，但都做不到，到底日常生活中該怎麼做，才能心存「正念」減壓呢？陳德中說：「關鍵是控制心念，要訓練自我覺察，從呼吸開始。」

他示範深呼吸三口氣，「第一口氣，要盡量吸滿，氣要吐盡，專注鼻孔裡的氣體，是吸還是吐？第二口氣，要放鬆肩膀的肌肉，第三口氣，試著問自己，現在什麼才是最重要的？」藉此可以緩衝遇到事情不順當下的感受，然後冷靜思考初衷：「你不是來跟客戶吵架，你是來跟他達成協議；你不是來跟老闆鬧脾氣的，而是來跟老闆創造雙贏的。」先穩定情緒，再做決策。

時時刻刻「覺察自己在想什麼」

「要別人 calm down(冷靜) 下來之前，自己先 calm down 下來」，不管是工作上被客戶激怒、老闆逼急，或投資過程有挫折，陳德中都建議大家：「不要急著做出反應。」

例如，聽到利空消息，慌亂時身體會有胸悶、心跳加速、聳肩、喉嚨緊、呼吸急促甚至胃痛的自然反應，迴盪在懊悔「自己一個錯誤的判斷造成損失」的想法中，如果放任這種心緒下去的話，腦中累積太多怨天尤人的想法，然後孤注一擲全梭哈，反而容易鑄成大錯。

日常生活多做「心志訓練」，時時刻刻「覺察自己在想什麼」，可以讓頭腦冷靜，情緒回到心如止水狀態，使身體回復活力充沛。

既然投資設定了停損點、停利點，就應該確實執行，但很多人還是一直往上追或往下殺，陳德中表示：「如果有足夠的心理素質，先暫停一下不要慌，透過呼吸練習，回復清晰頭腦，這時再退出來看全局，會有新的發現，更好的洞見，做出更好的決策。」他強調，如此訓練自己掌握「內心」，進而掌握「行為」，就能改變「命運」。

陳德中說，導引成功關鍵的「心志訓練」，有 STOP 口訣，它其實是四個英文單字的縮寫：「Ｓ是 Stop(暫停)，Ｔ是 Take a deep breath(深呼吸) 三到五次，Observed(觀察)，看自己當時的身體姿勢，是不是彎腰駝背，肩膀有沒有放鬆？現正思考的，到底是追悔剛才的決策？還是未來怎麼解決這問題？Proceed(繼續)，因為剛花了點時間觀察自己，所以，接下來哪些行為對未來有幫助，就要趕快去做。」

貫徹「STOP」口訣 一次做一件事

很多成功人士都很自律，自己一個人時也是衣著整齊，習慣良好，有毅力去面對事情，勇於接受不舒服的感覺繼續做，就好比電影「阿甘正傳」的阿甘，專注做好一件事就能成功。可惜有些人想法太多，所以容易分心，靠吃或喝酒來轉移注意力，到頭來還是失敗收場。

STOP 在企業實際操作成功的例子，是陳德中應邀到廣達電腦訓練主管群，分成有上課的實驗組跟沒有上課的對照組，做壓力程度、自我效能感、工作滿意程度、團隊合作等心理測量。

在上了八個星期的課程後，發現主管們的自我領導力、情緒管理、幸福感等，都有大幅度的提升，也間接幫助他們從代工事業體，成功轉到雲端事業體。

「一次做一件事」也是創造成功的祕訣之一。陳德中也引導一個成天喊著忙碌的研究生，把每件要做的事，都分別建立電腦資料夾，結果研究生展現良好的效率，「五天把十個作業做完」。對此，有個主管卻告訴他，一次做一件事，這在工作上是難以進行的，「當手上有五件事時，突然來一通主管交代的電話，就得先去做，打亂了順序。」

其實，就算是有「插件」，陳德中還是可以處之泰然：「我會把 STOP 做完，接下來重新排優先順序 (Re-prioritize)，如果做到第三件事突然接到電話，我會回答對方，過五分鐘回覆他，接下來花兩分鐘思考，是本來手上的事重要，還是臨時電話的事重要。」

不把時間花在怨天尤人

過五分鐘回覆，正如同陳德中先前說到的，不要急著作回應，也少了手忙腳亂的情緒壓力，他表示：「重新排優先順序本身就是一件事，我不會把時間花在怨天尤人。」又進一步說明：「如果我把剛才的電話排作第四件事，我還是會先把手上第三件事處理完，所以我永遠是一次做一件事。」如此按部就班的穩重行事，可以減少出錯。

陳德中又舉例陽明大學醫學系副主任凌憬峯，同時也是榮總的科主任，要忙於教學又要做研究，還加上管理，但用了這方法效能提升，還幫他寫書序。

成功的捷徑，其實就是「念頭」影響行為，並互為因果。例如：現在想看時間，大腦就會指揮手跟眼球動作，去看手錶。

新加坡華人陳一鳴，是 Google 第 107 位員工，他很早就達到財務自由，並移民到美國。陳一鳴在 Google 推行：「I want you to be happy，練習讓別人快樂。」他面試新員工，也希望員工在公司工作是快樂的，久而久之，他自己變得最快樂。陳一鳴推廣正念課程 (SIY)，成為 Google 最受歡迎的一門課。陳德中也鼓勵每個人；「抱著祝福的心、喜樂的心，最後獲利最大的就是自己。」

來源：《理財周刊》 904 期

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