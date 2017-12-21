陸海空大商機 飆股解密

台積電、鴻海、台達電、大立光止穩，大盤蓄勢反彈，電動車、散裝航運、航太零組件等「陸、海、空」三軍前鋒枕戈待旦，頗有領軍發動大反攻之勢，可望成為新一波多頭突圍先鋒。

文．李彥緯

台股自十一月二十二日觸及前一波波段漲勢高點 10882 點後，於獲利了結賣壓大舉出籠下，即明顯開始反轉下跌修正，十二個交易日內短線修正最多達 560 點、波段跌幅最大達 5.15％，市場多方於空方連續重擊下，一度潰不成軍、兵敗如山倒。

四大電子元帥重整旗鼓 陸海空三軍絕地大反攻

惟自十二月八日留下六十二點下影線起，大盤指數未再續探新低，多方重新振作，於五個交易日內，一度反彈 241 點，短線最大漲幅達 2.33％。在台股四大電子元帥：台積電 (2330)、鴻海 (2317)、台達電 (2308)、大立光 (3008)，短線止穩發揮中流砥柱的撐盤效應下，大盤似已浮現初步止跌跡象。

而本波台股出現「陸海空三軍急先鋒」產業，包括電動車、散裝航運、航太零組件等族群頭角崢嶸，近期股價相對強勢，籌碼穩定度也具有優勢，儼然成為引動台股彈升行情領頭羊的關鍵角色。

有了產業基本面長線趨勢向上的利多背書，電動車、散裝航運、航太零組件等相關族群股，未來很有機會隨營運持續成長，而展現反映基本面的波段行情。

中國國務院工信部於九月上旬正式宣布，未來中國境內將全面停止生產，所有以汽油、柴油為動力源燃料的汽車，2020 年底，中國大陸將有五百萬輛電動車上路，這個攸關整體汽車業後市發展的重大政策，而北京汽車 (北汽) 也宣布 2025 年全面停產傳統燃油車。這些訊息對於全 (去) 年總銷量已逾五十萬輛的中國電動車市以及全球電動車市場而言，不僅刺激了新一波成長動能，也進一步觸發造車製程中，上游重要原物料金屬全球市場因缺貨及預期漲價心理的推波助瀾，相關金屬報價持續走揚。

全球電動車熱潮不減 零組件供應鏈吹號角

根據高盛 (Goldman Sachs) 最新報告指出，全球電動車市持續成長，2025 年底將大幅成長至 2150 億美元以上，將連動拉高對製程上游原物料金屬的消耗需求。預估於全球電動車產業持續成長背景帶動下，至 2021 年底，全球對於用以製造鋰電池的重要上游正極材料關鍵成分之一的「鎳」需求，將擴增達 240 萬噸；另一項鋰電池正極材料關鍵成分「鈷」，2022 年全球需求量也將大幅成長至 2239 噸。

因此，對於美琪瑪 (4721)、康普(4739) 兩檔，與鎳、鈷金屬礦藏應用與加工相關之鋰電池「正極材料廠」而言，後市自然有機會伴隨全球電動車市場銷量持續擴增，對鋰電池金屬正極材料消耗需求不斷增加下，順利迎來推升營運獲利穩定成長動能，有利股價長線表現。

同時，全球知名電動車大廠特斯拉 (Tesla) 台股零組件供應鏈中，功率 IC 導線架廠順德 (2351)、電池高壓連接器供應廠崧騰(3484)、電池管理系統線束廠貿聯 - KY(3665)、鋰電池上下蓋板供應廠乙盛 - KY(5243)、扣件廠恒耀(8349)、電子連接器(線) 宣德 (5457)、GPU 連接器廠詮欣(6205)、減速齒輪箱獨家供應商和大(1536)、充電槍供應廠康舒(6282) 及健和興 (3003) 等，近期股價相對亮眼，代表投資人對於全球目前由 Tesla 所帶動，包含中國市場在內的電動車市應用風潮，整體產業璀璨的未來可以預期。

波羅的海指數長線大底 散裝航運多頭領先啟航

台股運輸產業族群中，「散裝航運股」、「貨櫃航運及倉儲貨櫃股」等次產業類股，近期漲勢相對強勢，亦不乏迭創波段新高者，成為投資人熱議話題。

包含：新興 (2605)、裕民(2606)、中航(2612)、台航(2617)、慧洋 - KY(2637) 等個股在內的「散裝航運」業者，近十年來股價走勢固然反映其營運基本面、營收業績起伏，然而，其股價走勢同時也與國際「BDI(Baltic Dry Index 波羅的海綜合指數、波羅的海乾散貨指數，全球散裝原物料航運運價重要指標)指數」的漲跌，反映全球散裝航運業運輸報價變化走向，具備高度關聯性。

最主要的原因，即為國際乾散貨運輸業者旗下所擁有運能，大多用以進行「鐵礦砂、煤、鋁礬土、鋼材、紙漿、穀物」等民生物資、工業用「散裝原物料」長程海路運輸之用，包含台灣散裝航運業者，全球散裝航運業營運狀況與全球經濟景氣榮枯，以及原物料市場行情變化息息相關。

另一方面，全球目前幾乎所有經過上游原物料加工製程，所產出的工業製成品，大多以「貨櫃裝箱」的方式，進行國際不同經濟體、區域市場間的運輸作業，以確保產品跨國運輸的可達性、方便性，以及產品運量最大化、成本最經濟化的運輸效益。一旦全球經濟持續成長，工業製成品產量不斷增加下，對於貨櫃 (中國稱為集裝箱) 航運的運輸需求，自然也將隨之持續擴增 (預估 2020○年將達 2.1 億 TEU－二十呎標準貨櫃單位)。對於目前已於全球海運航商運力排行，上升至第六的長榮(2603)、第八的陽明(2609) 而言，未來可望伴隨全球經濟持續穩定復甦，工業製成品貨櫃航運的運輸 (能) 需求不斷增加下，後市營收有機會跟著水漲船高。

根據經濟學人 (EIU)、國際貨幣基金會(IMF)、聯合國(UN)、世界銀行(World Bank) 等研究機構，最新發布「全球經濟成長率」預測結果看來，2017 年全球經濟成長率約 2.6％至 3.5％區間，2018 年全球經濟成長率約 2.4％至 3.6％區間，基本上仍屬持續穩定成長態勢。

波音新機訂單效應擴散 航太零組件股振翅高飛

因此，預估於全球經濟仍有望穩定復甦並持續成長下，勢必不斷增加對於「民生物資、工業用散裝原物料散裝航運」、「工業製成品貨櫃航運」等商品貿易運輸服務的運能 (量) 需求，將繼續有利於新興、裕民、中航、台航、慧洋 - KY 等散裝航運，以及長榮、陽明、榮運 (2607)、中櫃(2613)、萬海(2615)、台驊投控(2636) 等貨櫃航運業後市營運表現。

美、法兩國飛機發動機巨擘奇異 (GE)、Snecma，所合資成立國際航空發動機大廠 CFM，全力開發之新世代發動機「LEAP」(2016 年即已開始交機) 系列引擎，燃油效率與目前全球最暢銷民航機發動機 CFM56 相較之下，高出一五％油耗優勢。另一方面，波音 (Boeing)、空中巴士(Air Bus) 為維持於全球窄體、單走道客機市場競爭優勢，持續競相研發最新機型，新機市場訴求賣點為重量更輕、更為省油，航空公司操作成本更低，等同將大規模擴增 LEAP 發動機市場需求。

波音、空巴自 2017 年起，已啟動自現有使用中之波音 737 機型家族、空中巴士 A320 機型家族，逐步完成換裝「LEAP」發動機計畫。全球目前來自二大民航機企業的現役波音 737 系列、空中巴士 A320 系列中型客機已多達一. 二萬架，未來還會陸續有安裝 LEAP 發動機新飛機出廠交貨，預料相關安裝、換裝市場商機將十分龐大。

波音截至十一月九日止，累計已接單 3960 架「737 MAX」客機 (單機造價 1.1 億美元；十一月九日以前，737 MAX 下單客戶數達八十七家航空公司，累積總訂單量達三千七百架，此次又新增 260 架，來自中國航空器材公司下訂 737 MAX 大單)，後續新機累計總產值預估將高達四千四百億美元。

來源：《理財周刊》 904 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》