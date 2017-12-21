專注服務創新 從普通小事物著手

文╱蕭玉品

主持／廣州時間網路科技有限公司總裁 向熹

與談／零點有數董事長、飛馬旅聯合創始人 袁岳

AppWorks 之初創投創始合夥人、

TiEA 台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長 林之晨

近 20 年來，網路巨擘谷歌、臉書憑藉網路、移動網路快速發展起來。許多人看臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerburg）完成夢想，心中也燃起創業之火。

創業也一直是中國大陸備受關注的議題，中國大陸總理李克強甚至在 2015 年，提出「大眾創業，萬眾創新」的雙創政策。台灣近來也有 Gogoro、Appier 等新創企業，受到國際矚目。

第 15 屆華人領袖遠見高峰會的專題論壇，便以「創業未來新方向」為題，請來兩岸創業者與創投家，分享心得觀點。

廣州時間網路科技有限公司總裁向熹，是 23 年的媒體老兵，過去曾任《南方周末》總編輯，如今卻毅然決然創業，投入全新的 VR 領域，成果不斐，還登上美國《財富》（FOURTUNE）雜誌。

而零點有數董事長兼飛馬旅聯合創始人袁岳，旗下飛馬旅的加速器空間，達到 32 萬平方米，入駐企業超過 5000 家，總估值 450 億人民幣，營收達 1200 億人民幣。

AppWorks 之初創投創始合夥人兼 TiEA 台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長林之晨，2017 年獲選為艾森豪學人得主，是台灣首位入選的網路產業與創投代表，同年 10 月又榮獲台灣十大傑出青年。

向熹、袁岳和林之晨，都不約而同指出，網路、移動網路的紅利已漸漸飽和。那接下來的創業主題是什麼？以下是他們精采的演講內容。

向熹：用科技為精采靈魂找到肉身

創業前，我曾到加州學習。我問史丹佛大學教授，關於網路、移動網路的問題，他們要我去問哈佛大學的教授。理由是史丹佛不研究歷史，哈佛的歷史比較好。在史丹佛教授眼裡，網路已是三年前成熟的議題。我在帕羅奧圖（Palo Alto）21 天，和許多創業者交流，發現網路的紅利正在衰竭。

當時我問學者，什麼是未來發展的新科技和新方向？他們談了三個：基於生命科學和大健康產業的基因技術、應用在汽車產業的新材料、新能源供應，以及基於人工智慧、VR/AR 技術帶來的新變化、新應用。

很多人都說，創業是年輕人的事，我創業的過程備受歧視，在工作的兩萬平方米創業園區裡，我年紀最大。但我認為，人可以老去，心不會老，心可以永遠年輕。

我相信，每個人都能用科技手段，為精采的靈魂，找到更合適的肉身。

袁岳：不守規矩、奇奇怪怪反而是方向

現在正面臨重要的時代變革，過去是垂直的科層體制，人人都就業，創業被認為只有某些人才能做，這樣的觀念不斷強化，是為了讓更多人老老實實為老闆工作。例如深藍（Deep Blue）玩國際象棋，是為樹立 IBM 很厲害的形象，你無法像他那樣，就乖乖和他合作。

現在正走向人人可創、到處可創的趨勢，網路為創業型態帶來改變。若每個人都有創業精神，機會都是開放的。過去學的專業，都是讓人成為精英，只有這個時代，所有技術去中心化，讓一般人都能應用，成為創業的資本。這就是總理李克強提的「大眾創業、萬眾創新」本質。這個時代，每個人、每個領域都能創業。

下一個要創什麼？人人都說人工智慧、VR，我認為這不是方向。方向不是被大家真正看出來的，方向是某種角度被感知，是普通人生活在普通空間找到的普通小事物。

同時，這個世代不論創造力、需求、消費模式都不同，因為從來沒有過，所以要創造，這個世界是屬於年輕人創業的世界。未來創業的方向就是那些不守規矩、沒被收服、奇奇怪怪、搞七搞八的，我認為方向就在這裡。

以我來說，會更專注服務創新，在特定領域應用中，能產生回報的商業模式。不管技術如何，一定要有特定的垂直應用領域，以適應消費者需求，和生活連結，才能構成市場。

我會關注智慧化服務，人工智慧在哪個領域的獨特應用。德國、美國做了什麼，如果有哪些中國大陸還沒人做，那個服務就有前景。

另一個是新文創，過去發展網路注重上網、建立平台，很少注意網路是強大的洗腦工具，尤其是動漫、遊戲類作品。現在的小孩兩歲半開始玩遊戲，90％以上的知識由遊戲提供，他們每天被遊戲洗腦，節奏、美學觀都由遊戲創造。

等孩子長大，有消費能力後，買房、買家具，都需要有遊戲風格的產品。最後，我還看好健康領域的醫療技術、食品。

我深切覺得，台灣新一代年輕人和中國大陸很不同，大陸年輕人的心都好大，但不踏實；台灣年輕人踏實得多。所以現在創業不是只看第一人，要看前五個人，除老闆外，要看後面四個人是什麼性格。兩岸創業家可以合作，進行團隊整合。

同時，全球又有一個「85 後」現象，1985 年後出生的人，只要用智慧型手機，人就改變了，和老一代不一樣。這一代只有大陸有最前端的需求。大陸既是全球最大的新中產階級陣地，也是最具示範性的中產階級陣地，對新產品、新服務的需求，遠超過美國。台灣創業家可以注意這個市場。

林之晨：創投依循三個「H」標準

過去 20 年，人類社會最大的典範轉移是網路和移動網路。雖然現在已逐漸飽和，但建築在網路上開啟的許多典範轉移，才剛開始。

例如大家說電子商務正在顛覆零售，即便在中國，也只占全零售 13％，台灣和美國約 10％，顯示數位零售還有許多成長空間。

虛實整合（O2O）的重點則在服務業，台灣零售市場產值約 14 兆，服務業市場則有 13 兆，線上服務業僅占 1 至 2％，即便你覺得網路已飽和了，還是有很大的成長空間。

就我來看，未來有 10 個和網路一樣巨大、典範轉移的領域，包括人工智慧、機器人技術、量子電腦、區塊鏈、VR／AR、自動駕駛技術、人腦和電腦連結的技術、太空探索、醫療等。

由於網路、移動網路的典範轉移讓底層元素量化、便宜化，成為其他典範轉移的基礎，而人工智慧、智動化又讓重複元素變少，許多人因此想做創造型的工作。所以未來是刺激的時代，可能是老人搞不懂年輕人的時代，我會將所有資產都押寶在年輕人身上。

如果說之初創投都投哪些項目，不如說我們很重視創業者的特質，因為人才能提供商品、商業模式。市場變化太快，即便是創投也無法預測，我們重視在打仗的過程，能同時作戰術、戰略決定的創業者。

依循的標準是三個「H」，首要是「Heart」，要擁有無論如何都要成功的決心。第二是「Head」，要有強大的學習能力和同理心。多數創業者會失敗，不是能力不好，而是吆喝別人一起來幫助的能力不好，通常是背後缺乏同理心；最後是「Hand」，執行力要強，想到就要做好。

兩岸的創業者要合作，可以循騰訊在新加坡投資 Garena 的模式。Garena 在東南亞、台灣做了蝦皮，經營大東南亞行動購物市場，中國企業若想前進東南亞，卻缺乏好的合作伙伴，可以找台灣企業合作，由他們經營台灣、中國大陸的大東南亞市場，陸企則負責資本、提供經營 know-how，與資本市場接軌。類似蝦皮、Garena 的經驗值得扶植。

來源：《遠見 2017 趨勢特刊》

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