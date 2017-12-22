20年堅守「一畝地」的清教徒總裁彭淮南

文●賴寧寧

「不管誰當家，他就是守住他的 1 畝 3 分地，」立法委員賴士葆，如此形容央行總裁彭淮南。

古代皇帝為展現其對農業的重視，在京城附近畫地親耕，面積 1 畝 3 分，後世用此形容自己的勢力範圍。彭淮南的「一畝三分地」，就是央行。

到明年 2 月 25 日退休，他當了 20 年央行總裁，歷任 4 位總統、14 個行政院長。其間，不斷有更上層樓的機會，而他的答覆，永遠都是那句：「這是我最後一個工作（指央行總裁）。」

「可以禁得起權力的誘惑，堅守他的專業，不容易，」賴士葆說，前總統陳水扁、馬英九都曾找他擔任行政院長，央行隸屬行政院，當行政院長，是「高升」，他不要；總統蔡英文曾邀他擔任副總統，他也不要。

雖然沒更上層樓，但是，不少關鍵時刻，他都主導行政院決策。例如，08 冰島爆發金融危機，引起台灣民眾恐慌，大家紛紛把存款轉到公股銀行，某家民營銀行的存款大量流失，瀕臨擠兌邊緣，國內金融風暴一觸即發。

當時的行政院長劉兆玄找財經內閣討論因應方案，彭淮南堅持存款保險要提高到「無上限」，即萬一民眾存款因銀行出問題無法提款，政府全賠，此方案有內閣官員反對，怕政府損失也是「無上限」，但彭淮南堅持，「他就是挺在那裡。」與會人士說，悄悄的把 3 天後的風暴，化於無形。

他抵擋的，不止權力的誘惑，金錢的誘惑也是。

他手上有 4 千 5 百億美元外匯存底，換算成新台幣，是 13 兆 5 千億元，約相當於台灣國內生產毛額（GDP）的 8 成，是「台灣最有錢的男人」，這些錢可以在外匯市場呼風喚雨，也可以是彈指間內線消息的來源，想要跟他攀關係的財團人士，大有人在，但他刻意保持距離。例如，他剛當央行總裁時，就有鄰居看到，經常有人拿禮物去拜訪他，又拿著禮物離開，更曾有財團老闆送畫給他，他當天立刻送還。

他與政治、財團沾不上邊

最愛工作，過年照樣上班為國賺錢

他在公家衙門長達數十年，為何能不沾染政治、財團，拒絕誘惑？

因為，他像「清教徒」般，過著簡約、樸實的生活。

16 世紀宗教改革，那年英國第一個清教徒丁道爾（William Tyndale）把新約聖經翻譯成英文，開始出現清教徒運動，所謂「清教徒」，即是完全按照聖經的原則，過聖潔的生活。

清教徒的特質，在彭淮南身上，就是簡約與律己。

翻開 2016 年的財產申報書，彭淮南只有短短 3 頁。他和另一半賴洋珠的財產，只有位於麗水街住了 35 年、40 多坪老公寓，及 900 多萬元存款，還有他擔任中國商銀董事長期間，用黃金存摺買下的黃金，市價 1 萬多元。

除了工作，就是讀書。1 年 365 天，扣掉出國開會，幾乎天天進辦公室，包括農曆年假，數十年如一日。

「他很認真。」前央行總裁梁國樹另一半、現任遠東商銀董事長侯金英曾說，而且，「他喜歡幫國家賺錢，賺到錢，就會很開心，」她說，因為，國際金融市場農曆年不放假，這段時間如果有行情，外匯存底操作一下，就可以幫國家賺錢。

他律己，對同仁也要求嚴格，甚至要求同仁辦公桌整齊清潔。有一次他發現某名同仁的月曆還是上個月的那頁，他立刻訓斥一番，認為連日子都搞不清楚，事情怎麼能做好。

他早餐時間也要精簡

喝玉米濃湯加冰塊，只為加快用餐

而他的生活，用一般人標準來看，可說「相當無聊」， 毫無生活品質可言。

例如，他聽到前央行副總裁，現任台北外匯發展基金會董事長周阿定赴國外旅遊，一般人會好奇詢問行程、是否好玩等等；但他卻打開 YouTube 看看當地影片，他欣賞完的結論是：「幹嘛花那麼多時間去那裡，跑那麼遠，我這樣還看得比他多。」

他不喜歡浪費時間，會花很多時間的高爾夫球，他不喜歡，要搭飛機才能看到的風景，他沒興趣。他習慣的運動是，每天在大安森林公園健走 1 小時，除非雨下太大，否則他一定出門。

要花時間欣賞的歌劇，他更不耐煩。有一次他和親友到德國，一起去劇院看歌劇，看 5 小時才結束，他直呼：「怎麼這麼久！」侯金英曾邀請他看太陽馬戲團，他回答說：「這是什麼？我不去。」侯金英說：「你太太答應了喔！」他竟說：「喔，那妳帶她去好了。」

甚至，連吃也很簡單，擔任央行外匯局長前，他早上固定到附近早餐店用餐，內容就是 1 碗玉米濃湯、1 塊三明治；他怕玉米濃湯太燙，會花太多時間，於是請老闆在湯裡加 1 塊冰塊，早餐店老闆戲稱這是「彭淮南特餐」。

出身基層，沒家世背景，他為什麼能獲得 4 位總統信任？

答案是：勤勞與專業。

他靠「報告力」取信總統們

建言不分藍綠，並體貼標示重點

他的座右銘是：「天行健，君子以自強不息。」這句出自孔子的名言，意思是人要像天一樣運行不止，努力不懈。

他是工友之子，父親是新竹州廳（新竹縣政府前身）工友，新竹高商畢業後，半工半讀考上中興大學（台北大學前身）經濟系，第一個工作是臺銀新竹分行辦事員，後調臺銀總行國外部，在臺銀結識了太太賴洋珠。沒有富爸爸，他自食其力，30 歲左右才赴美留學。

32 歲他取得碩士返國，在東吳大學教授潘志奇推薦下，進入央行，擔任經研處研究員，在經研處長達 18 年，參與編寫金融統計月報，常寫報告解讀國際經濟局勢，這習慣，即使當上央行總裁，也是如此。

摩羯座、A 型、生肖屬虎的他，形容自己「個性積極」。「我隨時準備上車，」他曾告訴同仁，要升官，就要自己準備好。他認真努力，每次只要有出缺，主管都會想到他。

「報告力」，是他和藍綠總統都維持好關係的橋樑。每份報告，他都會自己下結論，他深知經濟報告枯燥無味，學法律、念政治的總統讀起來，一定很頭大，因此，他會很貼心把重要結論，用螢光筆畫起來、貼上便利貼，方便閱讀。

「他和歷任總統，都保持遙遠而密切的關係，」一位財經學者觀察，他婉拒入閣、切斷藍綠色彩，和政治保持「遙遠」關係，但不管誰當家，他都積極提出建言，用理論、數據、實證經驗說服。

不僅報告功力強，他在匯市也立下不少戰功，被外資封為「殺手」。

他痛恨國際投機客。2008 年，某家外資，在總統大選前以投資台股為名，炒匯為實，大舉匯入資金，讓外資持有新台幣現金高達近 4 千億元，他一怒之下，連下 3 道令符：發動金檢查緝炒匯、邀 8 家外資保管銀行，到央行「喝咖啡」，下了「不買股票的外資請離開」的通牒，甚至，縮限外資持有固定收益的比重。

後來，外資棄械投降，近 4 千億的現金部位撤離大半，當年最精彩的炒匯遊戲結束，他贏了。

從外匯局長開始，他對外匯市場就「從頭管到腳」，讓外資恨得牙癢癢。但曾經擔任外銀總經理、現任富邦銀行獨立董事經天瑞，卻形容他「是非分明」。有一次他被請去央行，因為有一筆帳出錯，彭把主管找來，當面討論，最後發現是央行規定有問題，彭告訴他：「你可以回去了，跟你沒有關係。」

退休後準備做什麼？

延續研究熱情，他：我會整理資料

這樣鐵漢般的性格，只有談到孫子，才顯現出柔情的一面。

「談起兩個孫子，總裁就變溫柔了。」央行主管說。彭的次子有兩個兒子，他上衣口袋裡經常放著兩張孫子的照片，一張是兩個孫子合照，一張是彭抱著剛出生的老大。當孫子上學、課後活動變多，忙著踢足球，「跟他們見面，還要預約排隊呢！」他笑著說。

這位清教徒般的總裁，退休後要做什麼？他說：「我會整理資料。」言下之意是，他會重操「經濟研究員」舊業，繼續讀書、寫報告。雖然明年 2 月後，大家看不到他發出像研究報告般十幾頁央行新聞稿，或許大家還是會看到他的研究報告，對台灣的關心，不因卸任而停止。

來源：《商業周刊》 1571 期

更多精彩內容請至 《商業周刊》