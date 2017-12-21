KGI郭明錤正向看待iPhone電池軟硬板產業的原因

凱基投顧分析師郭明錤今 (21) 日發布最新報告指出，電池軟硬板單價受惠於 iPhone 電池用量需求持續成長，能見度至少達 2019-2020 年，Apple 也具備讓 iPhone 配備更大容量電池的系統設計能力。

他預期 2019 年後，iPhone 將配備升級 3D sensing 與 AR 相關功能，故在對 2019-2020 年 對電池容量需求將將一步擴大， 有利於軟硬板單價提升與供應商動能成長，相關個股燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW) 與欣興 (3037-TW) 的 iPhone 電池軟硬板業務成長動能至 2019-2020 年無慮。

郭明錤的報告中預測， 2018 年新款 iPhone 將繼續採用電池軟硬板技術， 而非市場所擔憂的軟板取而代之，主要原因為 (1) 軟板需採用連接器或熱壓熔錫焊接 (HotBar)，故較軟硬板更佔空間，不利智慧型手機結構設計、(2) 軟硬板的硬板區可 SMT，透過相關電源 IC 改善電池使用體驗。

郭明錤表示，凱基相信 2017-2018 年，iPhone 電池需求來自於配備 TrueDepth Camera (3D sensing)，他並預期 2019 年後，iPhone 將配備升級 3D sensing 與 AR 相關功能，故對電池容量需求將將一步擴大。

而 Apple 具備的關鍵技術，包括「半導體製程」、「SIP (System in chip) 」與「類載板」，都可讓 iPhone 省下更多內部空間並配備更大容量電池，進而有助於電池軟硬板單價提升。根據上述假設，凱基認為燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW) 與欣興 (3037-TW) 的 iPhone 電池軟硬板業務成長動能至 2019-2020 年無慮。