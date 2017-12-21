台灣主要報紙重要財經新聞2017年12月21日

經濟部昨（20）日公布 11 月外銷訂單，金額為 486.9 億美元，年增 11.6%，連續 16 個月正成長，創連 16 紅。值得注意的是，11 月數據顯示，外銷訂單、資訊通信產品、電子產品共來到新高，創下三個「歷年新高」紀錄。

華爾街主要投資銀行今年大豐收，儘管年底幾項大型交易讓他們在幾項業績的排名大洗牌，但摩根大通（JPMorgan）依然穩居投銀業務「營收王」寶座，高盛集團稱霸全球購併領域，摩根士丹利則在股票市場略勝一籌。

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經濟日報

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聯合報

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蘋果日報

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中國時報

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工商時報

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自由時報

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