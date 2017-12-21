〈川普稅改過〉升息循環重啟 美國財政刺激恐怕來得不是時候？

據《MarketWatch》，川普 (Donald Trump) 減稅政策或將於 2018 年激發美國經濟分泌大量的腎上腺素，但明年過後呢？專家們對於稅改是否能提供經濟長遠、深刻的助益仍看法分歧。

基本上幾乎所有經濟學家都同意稅改將刺激明年 GDP 增長，因為新法案能立即降低企業投資成本，提升多數美國人的實質工資，甚至有市場人士認為，稅改足以推動 GDP 年增長率自 2005 年以來首次突破 3% 。

不過，關於稅改的長期影響卻是打破共識所在。專家質疑，稅制改變對於已有些「興奮」的經濟來說，是否更像是作用很快就會消失的少量咖啡因？或是能正向改變美國經濟 DNA 並隨時間推展改善經濟與中產階級的生活？

美國 2017 年 Q3 GDP 增長達 3.3% ，成長速度為 3 年來最快。圖片來源：《彭博資訊》

許多經濟學家對於稅改的長期影響與到來時機仍存有質疑，即使他們支持稅改的基本目標是要讓美國在全球更具競爭力。凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Andrew Hunter 即指出，「能證明稅改與經濟增長更強勁有直接關係的例子並不多。」

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 則認為在失業率如此低，與現階段經濟擴張已接近 9 年的情況下，美國經濟並不需要搞垮預算的稅改，他預估稅改法案或於未來數年傷害經濟。據部份專家估計，稅改可能在未來 10 年增加數兆美元聯邦政府赤字。

然而，即便像是 Mark Zandi 的稅改批評人士也認同，美國短時間內將得到刺激。穆迪估計美國經濟 2020 年以前平均每年增長將達 2.9% ，沒有減稅的情況下估計為 2.5% ，意謂著就業數量將增加員工薪資也將提升。

美國今年 9 月勞動參與率達 2014 年以來最高。圖片來源：《彭博資訊》

但經濟增長提升與更趨緊縮的勞動市場可能刺激通膨，迫使聯準會 (Federal Reserve) 加快升息，利率提升進而將增加公司借貸成本，並與他們自減稅得到的利益相抵銷。高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 美國經濟學家 Jim O’Sullivan 指出，「我們仍認為財政刺激現在來得不是時候。」但也有專家認為，企業稅調降與其他意圖刺激企業投資的稅制改變不能再拖延，而稅改法案的成功與否也將視這些目標是否達成。

儘管認為稅改法案離完美仍有一大段距離， Amherst Pierpont Securities 首席經濟學家 Stephen Stanley 認為華府也必須有所作為，協助美國企業提升面對國際對手的競爭力，並增加美國作為商業活動地點的吸引力，「企業正找尋在其他稅率與法規相對較低國家的投資方式，美國必須提供更親切的投資環境。」