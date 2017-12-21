川普稅改完勝過關！眾院二度表決通過，減稅規模達1.5兆美元

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，共和黨主導的眾議院週三最終通過美國 30 年來最大規模的稅改議案，將這項規模達 1.5 兆美元的議案提交給總統川普簽署。共和黨克服來自民主黨反對意見，最終通過稅改議案，為川普取得上任以來首個重大立法勝利。該議案大幅調降企業稅和富裕階層的稅負，並給予中產階層幅度不一的臨時減稅政策。



而本項稅改議案為了爭取到必要的共和黨議員支持票，新增兩個條款，允許在阿拉斯加的北極野生動物國家保護區鑽探石油，並且取消歐巴馬醫保法中針對沒有健保的美國人的一項稅負罰款。



眾議院以 224 比 201 票在兩天內第二次通過稅改議案，先前因程序原因不得不決定週三再次表決。參議院以 51 比 48 票在週三清晨通過該議案。不確定議案何時會被簽署。



白宮國家經濟委員會主任柯恩 (Gary Cohn) 表示，簽署時間取決於該項立法觸發自動削減支出一事能否豁免。若能夠得到豁免，總統會在年底前簽署。



一位白宮官員指出，政府預計豁免一事將包括在國會將在本週晚些時候通過的一項支出決議中。



此項稅改議案不但將美國企業所得稅稅率降至 21%，也為其他企業雇主新增一項 20% 的企業收入扣減額度，並且重新調整政府對跨國企業課稅的方式，使其接近於多年來國內大企業向政府提出的建議做法。



根據這項法案，數以百萬計的美國人將不再列入減稅項目，將沒有資格享受用於鼓勵擁有房產以及慈善捐款的稅項優惠，但納稅申報表將變得比較簡潔。議案維持現有的稅級級數，但調整許多稅率以及各稅級的收入水平。高收入者的最高稅率降低。稅改後，將需繳納房產遺產稅的人少了很多。



本案一旦簽署立法後，納稅人可能在 2 月薪資的預扣所得稅中就能首度見到改變。而大多數家庭則要等到 2019 年年初申報 2018 年稅額時，才會感受到稅改整體影響。







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