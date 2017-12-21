AT&T帶頭慶祝川普減稅案通過 發送20萬員工每位1000美元

美國電信商 AT&T(AT&T-US) 為慶祝川普減稅案通過，立即宣布將大方發給 20 萬名員工每人 1000 美元 (約新台幣 3 萬元) 的特別獎金，並增加明年在美資本支出 10 億美元 (約新台幣 300 億元)。

AT&T 執行長 Randall Stephenson 在減稅法案通過後，發表聲明盛讚川普對稅改的貢獻，也讚美稅改將推動經濟成長，在美國創造更多高薪工作機會。

川普也在法案通過後，讚揚 AT&T 發獎金之舉是稅改案讓美國人受惠的標誌之一，此事做得好！同時也不忘再往自己臉上貼金，「還是要歸功於我們做了減稅這檔事」。

新稅法將使美國企業稅率從目前的 35％下降到 21％。根據 AT＆T 的財報顯示，2016 年該公司有效企業稅率為 32.7％；截至今年第 3 季，AT＆T 2017 年的資本支出約為 165 億美元。

Stephenson 並表示，川普若在聖誕節前簽署稅改案，AT&T 的員工就可以在假期享受這筆額外的福利獎金。

AT&T 今年曾面臨數千員工針對工作安全和人力派遣等問題而罷工，在上周公布的一項協議中，許多 AT&T 員工就已經預計會得到 10% 的加薪和 1000 美元的一次性欠薪。

《CNBC》報導，AT&T 宣布的「減稅案特別獎金」是額外發放的，也就是說，部分員工可以得到來自新合約和減稅案的獎金各 1000 美元。