〈川普稅改過〉稅改通過 對經濟、企業、個人與財政赤字的影響

美國國會在 20 日通過稅改法案，對企業和個人的稅收都有相當程度的影響，專家預測，法案將使企業獲利增加，大部份的美國人都可減稅，但美國經濟僅會小幅成長，而美國的財政赤字將增加約 1.5 兆美元。

美國川普對於稅改通過表示：「我們將見證一些非常特別的事情，企業家會回流，我們將問題打通了，而你們會看到所產生的影響，最終，這些代表甚麼呢? 代表著工作、工作、工作、工作。」

以下為稅改為經濟面、企業、個人與財政赤字帶來的實際影響。

1. 經濟面

大多數的經濟學家認為，稅改法案在短期內可帶動美國經濟，但是提升的規模和影響的時間，並沒有共和黨所承諾的長久。

稅務聯合委員會 (Joint Committee on Taxation，JCT) 表示，在法案通過的 10 年內，美國的 GDP 將可成長 0.8%，這代表著每年只會提升 GDP 0.08%。高盛則估計，2018 年和 2019 年 GDP 增​​長，將比基準高出 0.3%。而賓州大學華頓商學院的預算模型分析師預測，稅改每年將可提升 GDP0.06 點至 0.12 點之間。

而通常對於稅改影響看法樂觀的稅務基金會 (Tax Foundation)，認為稅改在 2018 年可提升美國 GDP 0.35%，隨後影響將慢慢淡去。幾乎所有的分析師都認為，稅改的經濟的正面影響不長久，高盛認為，GDP 的增長將在 2020 年後停止，然後稅改最終可能會拖類美國經濟，JCT 則認為 10 年後正面影響才會消去。

2. 美國納稅人

大多數的美國納稅人將會看到稅收減免，但減稅的多寡則取決於各種因素。

整體來說，稅務政策中心 (Tax Policy Center，TPC) 估計，每個美國人在 2018 年，平均可以減稅 1610 美元，而且每個收入階層都將可以減稅，中等收入階層的人，在 2018 年平均減稅 930 美元。TPC 估計，約有 80％的納稅人，在第一年就會看到減稅政策的影響。

但是不同的收入族群，將會看到不同的好處，有些人看到的好處趨近於零，TPC 表示，在 2018 年，有 4.8％的納稅人的稅收會成長，而到 2025 年，8.9％的人稅收將增加，約影響 1630 萬人。

TPC 認為，隨著時間的過去，有錢的美國人將感受到更多的好處，稅改帶來的好處，約有 65.8% 都將回饋給收入階層在前 1/5 的人。

TPC 資深研究員 Howard Gleckman 指出，若將減稅好處物體化，那中產階級的人，省下的 900 美元，約為 7 個月的天然氣帳單，但另一方面，最富有的 1% 的人，可以省下約 5 萬美今，可以買一台 C Class 賓士跑車。

3. 企業

企業在稅收法案中大幅獲利，最大的好處為企業稅由 35% 降為 21%。公司利潤將因此大幅提升，摩根大通預計，稅收法案將有助於 S&P 500 的公司，每股盈餘將在 2018 年成長 10 美元，約為明年預計成長的一半之多，是很大的貢獻。

Cowen Research Group 分析師指出，根據新的稅法，在 2018 年，光是亞馬遜 (AMZN-US)、Google(Googl-US) 和 Facebook(FB-US) 即可省下 45 億美元的稅款。

但問題存在於，企業將如何花費這些增加的利潤，共和黨聲稱，企業將把增加的利潤，用於如建設新工廠與提升工資等資本投資，但反對派人士則認為，企業將把資金用於庫藏股和回饋股東。

稅改法案通過後，一些大公司如 Comcast、波音和 AT＆T，立即宣布增加員工薪水與獎金。AT＆T 的聲明表示，將會為約 20 萬名的員工，提供每人 1000 美元的獎金。

亞特蘭大聯邦儲備銀行調查指出，59％的企業表示，不會因此新增職缺，而 39％的公司表示，他們會增加招聘人數。另有 46％的公司表示，不會改變他們的資本投資計劃，而 51％的公司表示會這樣做。

另一方面，美銀美林進行的調查顯示，65％的公司表示，將使用此額外所得來償還債務，46％公司將執行庫藏股，只有 35％計畫用於資本支出。

4. 美國財政赤字

若未考慮經濟增長時預期的債務額，此稅改法將會在未來 10 年，讓美國財政赤字增加約 1.5 兆美元。

共和黨認為，從法案中獲得的經濟成長，將會為國家帶來更多的收入，因為人民收入的提升，代表國家收到的稅收將提升，即便如此，專家們不相法案帶來的收入，可以抵銷造成的財政赤字。