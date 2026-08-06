營收速報 - 致茂(2360)7月營收54.34億元年增率高達175.26％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為308.23億元，累計年增率101.53%。
最新價為1975元，近5日股價上漲2.72%，相關其他電子上漲8.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2004 張
- 外資買賣超：+733 張
- 投信買賣超：-2679 張
- 自營商買賣超：-58 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|54.34億
|175%
|32%
|26/6
|41.14億
|73%
|-10%
|26/5
|45.50億
|133%
|-7%
|26/4
|48.66億
|129%
|11%
|26/3
|43.66億
|63%
|19%
|26/2
|36.67億
|86%
|-4%
致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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