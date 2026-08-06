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營收速報 - 致茂(2360)7月營收54.34億元年增率高達175.26％

鉅亨網新聞中心

致茂(2360-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣54.34億元，年增率175.26%，月增率32.09%。

今年1-7月累計營收為308.23億元，累計年增率101.53%。

最新價為1975元，近5日股價上漲2.72%，相關其他電子上漲8.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2004 張
  • 外資買賣超：+733 張
  • 投信買賣超：-2679 張
  • 自營商買賣超：-58 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 54.34億 175% 32%
26/6 41.14億 73% -10%
26/5 45.50億 133% -7%
26/4 48.66億 129% 11%
26/3 43.66億 63% 19%
26/2 36.67億 86% -4%

致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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