營收速報 - 智邦(2345)7月營收394.73億元年增率高達71.69％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為2,051.31億元，累計年增率62.36%。
最新價為2410元，近5日股價上漲24.87%，相關通信網路上漲8.55%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+478 張
- 外資買賣超：+294 張
- 投信買賣超：+207 張
- 自營商買賣超：-23 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|394.73億
|72%
|-0%
|26/6
|395.55億
|61%
|38%
|26/5
|286.23億
|57%
|5%
|26/4
|273.60億
|54%
|9%
|26/3
|250.11億
|44%
|6%
|26/2
|235.83億
|83%
|10%
智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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