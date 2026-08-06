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營收速報 - 智邦(2345)7月營收394.73億元年增率高達71.69％

鉅亨網新聞中心

智邦(2345-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣394.73億元，年增率71.69%，月增率-0.21%。

今年1-7月累計營收為2,051.31億元，累計年增率62.36%。

最新價為2410元，近5日股價上漲24.87%，相關通信網路上漲8.55%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+478 張
  • 外資買賣超：+294 張
  • 投信買賣超：+207 張
  • 自營商買賣超：-23 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 394.73億 72% -0%
26/6 395.55億 61% 38%
26/5 286.23億 57% 5%
26/4 273.60億 54% 9%
26/3 250.11億 44% 6%
26/2 235.83億 83% 10%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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