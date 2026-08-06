鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)EPS預估上修至8.63元，預估目標價為88元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對慧洋-KY(2637-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.83元上修至8.63元，其中最高估值9.52元，最低估值7.45元，預估目標價為88元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|9.52(9.52)
|10.6
|最低值
|7.45(6.67)
|6.53
|平均值
|8.47(8.19)
|8.5
|中位數
|8.63(7.83)
|8.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|20,767,000
|23,145,000
|最低值
|18,205,000
|20,143,000
|平均值
|19,614,330
|21,269,000
|中位數
|19,812,500
|20,519,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,936,032
|6,031,415
|3,270,134
|10,568,984
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,896,060
|20,370,950
|16,995,451
|24,913,012
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2637/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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