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鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)EPS預估上修至8.63元，預估目標價為88元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對慧洋-KY(2637-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.83元上修至8.63元，其中最高估值9.52元，最低估值7.45元，預估目標價為88元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值9.52(9.52)10.6
最低值7.45(6.67)6.53
平均值8.47(8.19)8.5
中位數8.63(7.83)8.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值20,767,00023,145,000
最低值18,205,00020,143,000
平均值19,614,33021,269,000
中位數19,812,50020,519,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,936,0326,031,4153,270,13410,568,984
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,896,06020,370,95016,995,45124,913,012

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2637/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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