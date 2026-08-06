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鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至25.19元，預估目標價為305元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對文曄(3036-TW)做出2026年EPS預估：中位數由24.8元上修至25.19元，其中最高估值28元，最低估值22.33元，預估目標價為305元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值28(28)36.2545.13
最低值22.33(22.33)27.9531.69
平均值25.32(25.11)30.538.41
中位數25.19(24.8)29.338.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值2,635,483,0003,539,175,2904,788,918,520
最低值2,055,714,0002,587,686,0003,660,157,030
平均值2,315,533,9503,049,160,0504,224,537,780
中位數2,298,217,7502,949,963,7904,224,537,780

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS13,543,7249,112,1564,012,1427,631,123
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,177,948,907959,431,897594,518,813571,197,118

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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