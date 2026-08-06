〈焦點股〉喬山越南新廠啟用助攻營運 拉出第2根漲停但未鎖住

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-06 10:37

健身器材廠喬山 (1736-TW) 越南二廠 JIV2 本周啟用，加上原先的越南一廠 JIV1，產能規模上看 6 億美元，越南基地將成為喬山全球最具規模的製造重鎮，進一步助攻營運，朝 2040 年營收規模百億美元目標邁進，激勵喬山今 (6) 日早盤一度拉出第二根漲停板。

喬山總經理羅光廷。(鉅亨網資料照)

喬山今天早盤以 136 元開高走高，盤中一度觸及漲停價 147.5 元，不過未鎖住，截至 10 點，股價暫報 145 元，仍大漲逾半根停板，收復年線，成交量超過 1000 張。

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喬山越南二廠斥資 7000 萬美元打造，位於越南北寧省，距離越南一廠僅需 9 分鐘車程，基地面積約 20 萬平方米。喬山指出，越南二廠引進自動化、數位化生產流程，並實現關鍵零組件 100% 自製化，提升產品交期彈性與品質。

喬山指出，越南二廠主要生產健身器材與關鍵零組件，健身器材包括商用及家用有氧設備、健身房專用飛輪與重訓設備，關鍵零組件則涵蓋跑步機馬達、電子控制面板、跑板、跑帶，以及其他器材關鍵零件。