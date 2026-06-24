鉅亨網記者劉玟妤 台中 2026-06-24 13:32

健身器材廠喬山 (1736-TW) 今 (24) 日召開股東會，總經理羅光廷會後接受訪問，談到今年展望，指出今年商用市場動能非常強勁，加上家用市場併購 BowFlex 效益逐步顯現，認為今年業績將在第三季起暖身、第四季爆發，直言「下半年很精彩」。

羅光廷表示，喬山在商用市場上，透過 Matrix 及 Vision 雙品牌策略鞏固市場，2025 年全球商用器材市占率約 42%，今年目標達 52%，並在 2028 年達到 70% 的市占率。他並指出，由於規模經濟已形成，因此對於達到 70% 的市占目標相當有信心。

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羅光廷表示，除持續提高既有健身房滲透率，包括星球健身 (PLNT-US)、BASIC-FIT、Smart Fit 及 PureGym 等，也陸續斬獲中東及南非等地的新客戶 (Key Account)。

家用市場方面，羅光廷指出，雖然全球家用市場景氣不佳，但喬山聚焦 BowFlex，今年完成產品線更新，並重點投入行銷資源，今年 BowFlex 有望獲利，預期旗下家用器材將逆勢成長。

此外，羅光廷也看好瘦瘦針所帶來的商機，指出施打完瘦瘦針後，需靠重訓防止肌肉流失，認為也是喬山家用器材的機會之一。他並指出，目前全球家用市場規模約 100 億美元，而喬山市占率約 4 至 5%，目標在 3 年內突破 10%。

羅光廷進一步提到，喬山也持續開發高端的家用器材，預期將在明後年推出。同時，也不排除併購可能，且目前已有標的正在評估中。

針對 ACE 退稅申請進度，羅光廷說明，已申請的退稅金額 4430 萬美元，目前收到 416 萬美元，截至目前已認列 420 萬美元，預計至 6 月底累計認列 1580 萬美元，並在第三季完成大部分的退稅認列，可望進一步挹注第二季與第三季的獲利。