鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-06 14:02

自 7 月 18 日以來，俄羅斯最大在線零售商野莓（Wildberries）的倉庫已多次遭烏克蘭無人機襲擊。8 月 2 日至 5 日，野莓倉庫連續遭遇襲擊，最新一次襲擊發生在俄羅斯圖拉州。

與此同時，俄羅斯第二大在線零售商 Ozon 也表示，因烏克蘭無人機襲擊警報被迫疏散。

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俄羅斯國內物流基礎設施面臨的風險日益增加，迫使俄羅斯傳統零售商也開始重新審視其與供應商的合作。

俄羅斯最大快速消費品零售商之一「紅與白」（Red & White）試圖跟風電商平台，向供應商發送提案，要求免除其在無人機襲擊等不可抗力因素下賠付被毀商品的責任。

但供應商反應消極，「紅與白」在 8 月 3 日撤回提案。

此外，俄羅斯一些零售連鎖企業希望供應商直接將貨物送至這些企業的門市或配送中心。該方案可在零售商物流設施運行中斷的情況下，降低面臨的風險。

專家表示，供應商直接向門市配送，會導致成本，售價上漲。