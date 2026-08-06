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營收速報 - 愛普(6531)7月營收11.04億元年增率高達144.57％

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愛普(6531-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣11.04億元，年增率144.57%，月增率36.08%。

今年1-7月累計營收為55.69億元，累計年增率102.88%。

最新價為855元，近5日股價上漲36.36%，相關半導體業上漲12.27%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+247 張
  • 外資買賣超：+594 張
  • 投信買賣超：-457 張
  • 自營商買賣超：+110 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 11.04億 145% 36%
26/6 8.11億 59% 8%
26/5 7.49億 89% -7%
26/4 8.04億 93% -1%
26/3 8.15億 113% 21%
26/2 6.72億 147% 10%

愛普(6531-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零件製造業。產品設計業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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