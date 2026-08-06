營收速報 - 愛普(6531)7月營收11.04億元年增率高達144.57％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為55.69億元，累計年增率102.88%。
最新價為855元，近5日股價上漲36.36%，相關半導體業上漲12.27%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+247 張
- 外資買賣超：+594 張
- 投信買賣超：-457 張
- 自營商買賣超：+110 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|11.04億
|145%
|36%
|26/6
|8.11億
|59%
|8%
|26/5
|7.49億
|89%
|-7%
|26/4
|8.04億
|93%
|-1%
|26/3
|8.15億
|113%
|21%
|26/2
|6.72億
|147%
|10%
愛普(6531-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零件製造業。產品設計業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【0806台股盤前】外本比排行策略鎖定【鈺創、宏致、中光電】，光通訊與利基型記憶體狂飆噴發！加權爆量大漲 1250 點放量突破 1.19 兆 外資大買 903 億創近期新高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至181.83元，預估目標價為20059.09元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至16.13元，預估目標價為550元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)目標價調升至550元，幅度約3.77%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇