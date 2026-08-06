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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至181.83元，預估目標價為20059.09元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對信驊(5274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由176.68元上修至181.83元，其中最高估值217.02元，最低估值161.44元，預估目標價為20059.09元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值217.02(203.59)408.28624.93
最低值161.44(161.44)239.95347.1
平均值183.76(180.19)294.64437.14
中位數181.83(176.68)292.07418.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值18,401,44034,693,60051,569,120
最低值15,383,57021,705,23030,668,670
平均值16,743,98026,715,02038,849,680
中位數16,490,55026,717,22038,453,140

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,927,8072,571,3081,006,8102,105,614
營業收入
(單位：新台幣千元)		9,084,8756,459,6663,130,3955,210,128

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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