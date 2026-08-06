鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至181.83元，預估目標價為20059.09元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對信驊(5274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由176.68元上修至181.83元，其中最高估值217.02元，最低估值161.44元，預估目標價為20059.09元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|217.02(203.59)
|408.28
|624.93
|最低值
|161.44(161.44)
|239.95
|347.1
|平均值
|183.76(180.19)
|294.64
|437.14
|中位數
|181.83(176.68)
|292.07
|418.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18,401,440
|34,693,600
|51,569,120
|最低值
|15,383,570
|21,705,230
|30,668,670
|平均值
|16,743,980
|26,715,020
|38,849,680
|中位數
|16,490,550
|26,717,220
|38,453,140
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,927,807
|2,571,308
|1,006,810
|2,105,614
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,084,875
|6,459,666
|3,130,395
|5,210,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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