黃金「重置」完成！突破4200美元阻力價位 多頭重新集結
鉅亨網新聞中心
黃金市場近期迎來數月來最受關注的技術突破。在經歷年初創下歷史高點後的長時間整理階段，金價近期突破下降趨勢線，技術面、持倉結構與宏觀因素開始形成共振，市場認為黃金可能迎來新一輪上漲行情。
金價近期突破自歷史高點以來形成的下降趨勢線，並獲得數週以來最強勁的看漲 K 線，同時首次重新測試 50 日移動均線。週三（5 日），現貨黃金突破每盎司 4200 美元關鍵價位，盤中漲幅達 3.2%。
市場分析機構 The Market Ear 指出，若金價能確認站穩 4200 美元上方，可能進一步觸發更大規模的逼空行情，推動黃金開啟新的上行階段。
分析指出，黃金在年初高點後經歷數月消化期，市場投機性泡沫已大致出清，但支撐金價的結構性買盤並未消失。隨著下降趨勢線告破，技術面與基本面驅動因素正逐步形成合力。
目前 4200 美元不僅是心理關卡，也是市場觀察的重要技術位置。若金價能有效突破並站穩該水準，除了可能吸引技術性買盤進場，也可能迫使先前押注金價下跌的空方回補部位，進一步放大漲勢。
美元走弱 金價存在補漲空間
美元走勢也成為支撐黃金反彈的重要因素。The Market Ear 引述 LSEG Workspace 數據指出，上一次美元指數 (DXY) 處於目前水準時，金價約高出 200 美元。
這顯示美元與黃金價格之間存在一定程度背離。若美元持續疲弱，黃金可能迎來補漲空間，匯率因素也將成為支撐多方的重要基本面條件。
中國購金需求提供長線支撐
除了美元因素外，中國市場的黃金需求仍維持韌性。根據高盛分析，英國對中國黃金出口大幅增加，很大程度反映中國央行持續購金的需求，而私人進口增加也進一步顯示實體黃金需求依然強勁。
儘管近期宏觀環境存在一定阻力，但中國市場對黃金的結構性需求並未明顯減弱。此外，上海期貨交易所（SHFE）的投機持股目前仍處於較低水準，僅較低點回升約 1%，顯示市場投機資金尚未全面回流。
分析認為，一旦金價突破獲得確認，這部分潛在買盤可能成為後續行情的重要推升力量。
空方部位仍高 行情可能放大
從市場持倉結構來看，黃金目前仍存在較大的上行彈性。The Market Ear 引述高盛數據指出，雖然投機性多頭部位自 5 月以來有所回補，但以歷史標準衡量，整體持倉水準仍偏低。
這意味著若金價延續突破行情，市場仍有大量資金可能追隨價格上行進場。
更值得注意的是，商品交易顧問（CTA）目前仍持有黃金淨空頭部位。若黃金持續走強，系統性交易策略可能被迫轉向買入，進一步提供額外上漲動能。
選擇權市場提供低成本布局機會
除了現貨市場外，黃金選擇權市場也出現有利訊號。黃金波動率指數（GVZ）自年初市場恐慌升溫後已明顯回落，近期價格整理也壓低了隱含波動率。
The Market Ear 指出，黃金通常具有上行波動率偏斜特性，急漲行情往往伴隨隱含波動率同步攀升。目前 GVZ 雖未處於極低水準，但仍提供投資人以相對低成本布局黃金突破行情的機會。
綜論所述，黃金突破 4200 美元關鍵阻力位後，技術面、美元走弱、中國央行購金以及空方持倉結構等因素開始形成支撐。市場正密切關注金價能否站穩該位置，若突破獲得確認，黃金可能迎來數月來最佳上漲窗口。
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