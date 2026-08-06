鉅亨網新聞中心 2026-08-06 15:30

黃金「重置」完成！突破4200美元阻力價位 多頭重新集結。(圖:shutterstock)

金價近期突破自歷史高點以來形成的下降趨勢線，並獲得數週以來最強勁的看漲 K 線，同時首次重新測試 50 日移動均線。週三（5 日），現貨黃金突破每盎司 4200 美元關鍵價位，盤中漲幅達 3.2%。

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市場分析機構 The Market Ear 指出，若金價能確認站穩 4200 美元上方，可能進一步觸發更大規模的逼空行情，推動黃金開啟新的上行階段。

目前 4200 美元不僅是心理關卡，也是市場觀察的重要技術位置。若金價能有效突破並站穩該水準，除了可能吸引技術性買盤進場，也可能迫使先前押注金價下跌的空方回補部位，進一步放大漲勢。

美元走弱 金價存在補漲空間

美元走勢也成為支撐黃金反彈的重要因素。The Market Ear 引述 LSEG Workspace 數據指出，上一次美元指數 (DXY) 處於目前水準時，金價約高出 200 美元。

這顯示美元與黃金價格之間存在一定程度背離。若美元持續疲弱，黃金可能迎來補漲空間，匯率因素也將成為支撐多方的重要基本面條件。

中國購金需求提供長線支撐

分析認為，一旦金價突破獲得確認，這部分潛在買盤可能成為後續行情的重要推升力量。

空方部位仍高 行情可能放大

從市場持倉結構來看，黃金目前仍存在較大的上行彈性。The Market Ear 引述高盛數據指出，雖然投機性多頭部位自 5 月以來有所回補，但以歷史標準衡量，整體持倉水準仍偏低。

這意味著若金價延續突破行情，市場仍有大量資金可能追隨價格上行進場。

選擇權市場提供低成本布局機會

The Market Ear 指出，黃金通常具有上行波動率偏斜特性，急漲行情往往伴隨隱含波動率同步攀升。目前 GVZ 雖未處於極低水準，但仍提供投資人以相對低成本布局黃金突破行情的機會。